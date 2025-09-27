Robert Redford macht sich bei einem seiner letzten Leinwandauftritte über George R.R. Martin lustig

HQ

Letzte Woche erreichten wir die traurige Nachricht, dass Robert Redford verstorben ist. Die Nachricht vom Tod des beliebten Schauspielers schockierte viele, aber was vielleicht genauso schockierend war, war, woher sein letzter Auftritt auf der Leinwand (zum jetzigen Zeitpunkt) kam.

Laut Collider trat Redford in einem kurzen 30-sekündigen Cameo -Video an der Seite von Autor George R.R. Martin in der Staffeleröffnung der dritten Episode von Dark Winds auf, in dem er sich direkt über den A Song of Ice and Fire -Autor lustig macht, indem er erklärt: "George, die ganze Welt wartet. Mach einen Schritt."

Dies bezieht sich auf das Buch The Winds of Winter, das Martin zu diesem Zeitpunkt seit über einem Jahrzehnt schreibt. Die Fans hoffen immer noch, dass das Buch fertiggestellt wird und irgendwann erscheint, aber Martin scheint es überhaupt nicht eilig zu haben, die Geschichte abzuschließen.

Freuen Sie sich immer noch auf The Winds of Winter ?