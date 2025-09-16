Robert Redford stirbt im Alter von 89 Jahren

HQ

Gerade haben wir die Nachricht erhalten, dass Robert Redford, einer der beständigsten Hauptdarsteller Hollywoods und später ein gefeierter Regisseur und Aktivist, im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Bekannt für Klassiker wie Butch Cassidy and the Sundance Kid und The Sting, verband er Charme und Talent mit einer Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckte. Abgesehen von seiner Star-Power hat Redford die Branche durch die Sundance Institute and Festival neu geprägt und Generationen von unabhängigen Filmemachern gefördert. Sein Regiedebüt Ordinary People brachte ihm höchste Auszeichnungen in der Branche ein, während sein Leben abseits der Leinwand sein Engagement für Privatsphäre, Umweltschutz und Kunst widerspiegelte. Ruhe in Frieden, Robert Redford.