Robert Lewandowski erzielt seine ersten MLS-Tore bei seinem Debüt in seinem neuen Zuhause in Chicago

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Robert Lewandowski erzielte am Sonntag seine ersten beiden Tore für Chicago Fire bei einem 2:1-Sieg gegen Charlotte, was auch sein drittes MLS-Spiel und sein erster Sieg war, sowie sein erstes Heimspiel in Chicago, wo er seine neuen lokalen Fans traf (seine ersten Spiele waren Auswärtsniederlagen, 3:2 gegen Inter Miami und 3:1 gegen New York). Chicago bleibt jedoch mit 29 Punkten nach 17 Spielen auf dem vierten Platz in der Eastern Conference und ist gut positioniert, um sich für die Play-offs zu qualifizieren.

Der polnische Stürmer widmete sein Tor seinem Vater, wie er es immer tat, wenn er sein erstes Tor für ein neues Team erzielte, "der sicher über dem Ansehen steht". Roberts Vater Krzysztof Lewandowski verstarb 2005, als Robert 17 Jahre alt war.

Lewandowski sagte außerdem, dass er sich Zeit nehme, um "zu verstehen, wie deine Mitspieler spielen, welche Art von Fußball sie spielen, ihre Positionierung mit und ohne Ball" und fügte hinzu, dass er von seiner Stadt sehr beeindruckt sei.