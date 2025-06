Robert Kirkman sagt, dass die Fans "sich Sorgen darüber machen sollten, wohin Mark in Staffel 4 geht"

HQ

Jetzt, da Invincible Staffel 3 vorbei ist, freuen sich die Fans natürlich auf den nächsten Teil der beliebten Zeichentrickserie von Amazon. Robert Kirkman, der Autor der Comic-Serie, weiß natürlich, wohin die Serie geht, und er möchte, dass die Fans ebenso besorgt wie aufgeregt sind.

"Du solltest dir Sorgen darüber machen, wohin Mark in Staffel 4 und darüber hinaus geht." Kirkman sagte gegenüber Deadline. Im weiteren Verlauf von Staffel 4 hat Kirkman den Konflikt der Viltrumiten aufgebauscht, in den wir uns begeben werden, und in den ein gewisser Thragg verwickelt ist, der bereits gecastet wurde.

"Ich würde sagen, dass Staffel 4 mehr Viltrumit-Zeug hat, das ihr euch vielleicht wünschen wollt. In Staffel 2 bekamen wir das coole Anissa-Zeug und dann Nolans Geschichte. In Staffel 3 bekamen wir Eroberung und Nolans Geschichte und Dinge, die mit Allen im Weltraum passierten. In Staffel 4 geht es richtig los. Also, die Leute, die diesen Aspekt der Show lieben, werden definitiv mehr davon bekommen."

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für Staffel 4 von Invincible, aber wenn man bedenkt, dass Amazon nicht vorhat, uns noch Jahre zwischen den Staffeln warten zu lassen, glauben die Fans, dass wir es im Jahr 2026 sehen werden.