Robert Kirkman hat Pläne für acht Staffeln von Invincible

Nach seiner herausragenden ersten Staffel wird Invincible später in diesem Jahr für seine zweite Staffel zu Prime Video zurückkehren. Aber mit neuen Episoden, die bald geplant sind, wenn Sie sich gefragt haben, wie viele weitere Staffeln der Show es geben könnte, haben wir jetzt eine Vorstellung davon bekommen.

In einem kürzlichen Interview mit Polygon wurde der Schöpfer Robert Kirkman gefragt, wie lange es dauern wird, die vollständige Invincible-Comicserie zu adaptieren, worauf er antwortete:

"Ich versuche, es nicht auf eine Zahl festzulegen, denn es ist so etwas wie ein bewegliches Ziel. Ich denke, im Bereich von sieben bis acht Staffeln scheint es genug zu sein. Aber es könnte einige Dinge geben, die wir etwas schneller erledigen, einige Dinge, die wir erweitern. Wenn wir das Glück haben, eine gute lange Zeit dabei zu sein, denke ich, dass das ausreichen würde, um den gesamten Comic abzudecken."

Kirkman ging auch ein wenig weiter auf weitere Projekte in der Zeichentrickserie Invincible ein und erklärte: "Und es gibt einige Dinge auf dem Weg, die nicht in den Comic aufgenommen wurden, die ich gerne machen würde. Ich denke, es wäre cool, hier und da ein paar Episoden zu haben, die völlig originell sind. Das ist also Teil des Plans für die Zukunft."

Wie auch immer, es scheint, als könnten wir uns in Zukunft auf viele weitere Episoden von Invincible freuen.