Invincible Staffel 2 startet im November auf Amazon

Vor zwei Wochen sagte Amazon, dass wir auf der San Diego Comic-Con mehr über die zweite Staffel von Invincible erfahren würden. Das machte mich ziemlich sicher, dass wir endlich ein Veröffentlichungsdatum dafür bekommen würden. Wie sich herausstellte, war das nur der Anfang.

Der erste Teaser-Trailer unten verrät, dass Invincible Staffel 2 am 3. November auf Prime Video verfügbar sein wird... Eine Art. Denn nur die ersten vier Folgen werden an diesem Tag in den Streaming-Dienst von Amazon aufgenommen, während die letzten vier "Anfang 2024" kommen werden.

In Bezug auf den Teaser selbst ist es definitiv ein Teaser, da er hauptsächlich die mit Stars besetzte Besetzung hervorhebt, die in dieser Staffel zu der unglaublichen Serie zurückkehren und sich ihr anschließen wird, während sie uns Einblicke in die brutalen Kämpfe gibt, die uns erwarten.

Aber wir werden nicht lange auf mehr aus dem erstaunlichen Universum von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley warten müssen, denn eine Sonderfolge von Invincible ist jetzt auf Prime Video verfügbar. Es erzählt die Entstehungsgeschichte von Gillian Jacobs' Atom Eve, und der Trailer dazu lässt es so aussehen, als würde die Episode mehr von dem bringen, was wir wollen. Uns wurde sogar gesagt, dass es eine der letzten Rollen von Lance Reddick enthält, also haben sie eine Weile daran gearbeitet.

