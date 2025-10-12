Robert Englund verrät, wen er gerne in der Nachfolge von Freddy Krueger sehen würde

Jetzt, da Robert Englund mehrfach unmissverständlich klargestellt hat, dass er sich von der Rolle des Freddy Krueger inA Nightmare on Elm Street der Horrorserie zurückgezogen hat, stellt sich natürlich die Frage, wer die Rolle des berühmten Slasher-Bösewichts übernehmen wird.

In der Vergangenheit wurde der Name von Kevin Bacon herumgeworfen und obwohl Englund glaubt, dass Bacon eine "großartige Wahl" wäre, merkt er auch an, dass er viel um die Ohren hat und dass er auch "nicht jünger wird".

Also, wer sonst? Im Gespräch mit Bloody Disgusting teilt sich Englund einen Namen, mit dem einige vielleicht nicht allzu vertraut sind, der aber sehr erfahren mit Kreaturendarbietungen ist.

"Ich denke, zum Wohle der Franchise müssen sie jemanden wie einen Doug Jones finden."

Jones ist vielleicht am bekanntesten für seine Arbeit in The Shape of Water, Hellboy und Pan's Labyrinth, aber er ist auch in Hocus Pocus und What We Do in the Shadows aufgetreten, was bedeutet, dass er nur allzu vertraut ist mit sehr prothesenlastigen Darstellungen.

Englund plaudert ein wenig weiter über die Neubesetzung von Freddy und merkt an: "Ich denke, dass es interessant wäre, Freddy vielleicht anders zu definieren als meine Körperlichkeit und meine Größe; ein schwerfälliger, großer Mann vielleicht, oder jemand, der drahtig und kleiner ist als ich, und vielleicht katzenartiger oder reptilienartiger. Das wäre interessant. Sie müssen jemanden auswählen, der über die Distanz gehen kann."

Stimmen Sie Englunds Vision für die Zukunft von Freddy Krueger zu?