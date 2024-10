Erwarten Sie nicht, dass Robert Englund jemals wieder Freddy Krueger spielen wird

HQ

Eine der klassischsten Horrorfilmfiguren aller Zeiten ist ohne Zweifel der albtraumhafte Dämon Freddy Krueger. Er debütierte 1984 in dem Film A Nightmare on Elm Street und ist seitdem eng mit dem Schauspieler Robert Englund verbunden, der die Figur in acht Filmen und mehreren anderen Kontexten erfolgreich gespielt hat.

Das letzte Mal, dass er Krueger im Film spielte, war 2003 in dem überraschend erfolgreichen Freddy vs. Jason, und als die Filmreihe sieben Jahre später neu aufgelegt werden sollte, war Englund nicht beteiligt. Da alles Alte wieder neu wird und Fortsetzungen und Reboots im Dutzend anstehen, fragte sich Bloody Disgusting, ob der 77-jährige Schauspieler nicht in Betracht ziehen würde, ein letztes Mal in die Rolle zurückzukehren. Englund hatte eine Antwort, die schwer als etwas anderes als ein endgültiges Nein interpretiert werden kann:

"Das tue ich nicht. Ich weiß es buchstäblich nicht."

Er schließt jedoch nicht aus, als Krueger in einer kleineren Funktion in einer Art Cameo aufzutreten, aber ein kompletter Film kommt nicht in Frage und er erklärt, warum:

"Ich kann nicht mehr gegen ihn spielen. Ich bin zu alt."

Und vielleicht ist es eine Menge Respekt wert, zu dieser Erkenntnis zu kommen, anstatt eine schlechte Anstrengung zu unternehmen, die die Fans nur enttäuschen würde? Wir sollten alle einfach nur dankbar sein für all den entzückenden Horror, den er im Laufe der Jahre geschaffen hat, und dafür, dass er eine der unsterblichsten Filmfiguren aller Zeiten erschaffen hat.