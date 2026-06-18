Rivian streicht eine Woche nach dem offiziellen R2-Start Stellen ab

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Rivian hat gerade erst mit der Auslieferung ihres beliebten R2 begonnen, aber es scheint, dass trotz der Lob der Bewertungen des EV-SUVs weiterhin Kürzungen stattfinden.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal wurden 300 Positionen gestrichen. Die Entlassungen betreffen vor allem festangestellte Mitarbeiter und kommen zu einer Zeit, in der Rivian versucht, die Abläufe vor der nächsten großen Wachstumsphase zu optimieren. Das Unternehmen bestätigte die Kürzungen und beschrieb sie als Teil eines Bemühens, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig weiterhin in zukünftige Produkte zu investieren.

"Wir haben kürzlich einige Teams innerhalb von Rivian umstrukturiert, während wir daran arbeiten, unser Geschäft profitabel zu skalieren." sagt Rivian.

Rivian begann am 9. Juni mit der Auslieferung der R2 und ist auf dem besten Weg, nach einem Verlust von 3,6 Milliarden Dollar im Jahr 2025 durch Investitionen und Forschung und Entwicklung ein erstes profitables Jahr zu erleben. In diesem Jahr plant man, 20.000 R2 auszuliefern.