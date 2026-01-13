Rivian ruft 20.000 Autos wegen eines Fahrwerksfehlers zurück

HQ

Rivian hat sich bisher noch nicht vollständig über die USA hinaus nach Europa ausgeweitet, wobei der R2 SUV und der R3 Crossover auf eine weltweite Markteinführung im Jahr 2027 abzielen. Bis dahin müssen sie einige kleine Probleme in ihrer Service-Infrastruktur beheben, was nun zu einem größeren Rückruf führt.

In einem offiziellen Rückrufbericht ruft Rivian nun fast 20.000 R1S- und R1T-Modelle zurück, die zwischen 2022 und 2025 gebaut wurden und von Technikern auf ein sehr spezifisches Problem überprüft werden müssen. Offenbar hat Rivian die notwendige Wartung der Federung nicht erbracht, was bedeutet, dass die betroffenen Modelle theoretisch unter einem Abbruch eines hinteren Zehengelenks leiden könnten.

Das Problem ist nicht, dass das Fahrzeug anfälliger für diesen mechanischen Fehler ist, sondern vielmehr, dass die Serviceinfrastruktur nicht richtig eingerichtet wurde, um diesen Teil der beiden Modelle zu erhalten.

Rivian sagt, dass die tatsächliche Anzahl der defekten Fußgelenke eine "sehr geringe Zahl" ist.