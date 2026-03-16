Rivian gibt endgültige Preise und Markteinführungsdetails für den neuen R2 bekannt.

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Der amerikanische Elektrofahrzeughersteller Rivian hat Preise und Spezifikationen für seinen kommenden Rivian R2 bekannt gegeben, einen mittelgroßen Elektro-SUV, der auf den Mainstream-Markt ausgerichtet ist. Als erschwinglichere Alternative zu den Premium-Fahrzeugen des Unternehmens positioniert, wird der R2 laut Reuters bei Lieferungen später in diesem Jahr direkt mit beliebten Crossovern wie dem Tesla Model Y konkurrieren.

Die erste Version, die die Kunden sehen werden, ist ein Hochleistungs-Launch-Modell zum Preis von 57.990 US-Dollar. Diese Variante verwendet ein Doppelmotor-Allradsystem mit etwa 656 PS und bietet schätzungsweise 330 Meilen Reichweite bei einer einzigen Ladung.

Erschwinglichere Versionen werden folgen. Eine Premium-Version mit etwa 450 PS soll später im Jahr 2026 für etwa 53,990 US-Dollar erscheinen, während im nächsten Jahr weitere Varianten erwartet werden. Die Produktpalette wird schließlich ein Heckantriebsmodell mit längerer Reichweite und später einen Basis-R2 mit etwa 45.000 Dollar umfassen, was laut Rivian den SUV zum bisher zugänglichsten Fahrzeug machen wird.

Über Rivians ehrgeizige globale Markteinführungspläne für den R2 und das neue R2 gibt es jedoch noch keine Bekanntheit, auch nicht in Nordeuropa.