Riot Games verteidigt Arcane, nachdem Berichten zufolge es sich um einen finanziellen Fehlschlag gehandelt hat

Wir haben gestern bereits in einem Beitrag darüber diskutiert, dass der Erfolg von Arcane auf Netflix die Einnahmen von League of Legends nicht wie erwartet angekurbelt hat. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Bloomberg behauptete, dass Arcane, die Zeichentrickserie, die auf League of Legends basiert, ihre Produktionskosten mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar und einem Umsatz von nur 108 Millionen US-Dollar nicht wieder hereingeholt hat. Marc Merrill, Mitbegründer von Riot Games, verteidigte die Serie jedoch auf Reddit und erklärte, dass diejenigen, die die Situation durch eine kurzfristige finanzielle Brille betrachten, das Wesentliche verfehlen. Er erklärte, dass Riot Shows wie Arcane nicht entwickelt, um Skins zu verkaufen, sondern um ihrem Publikum einen außergewöhnlichen Wert zu bieten, was wiederum ihre umfassendere Mission unterstützt, das Spielerlebnis zu bereichern.

Obwohl das Budget von Arcane beträchtlich war, betonte Merrill, dass der Einfluss auf die League of Legends-Community unbestreitbar sei. Die Show wurde sowohl von Kritikern als auch von Fans gelobt, wobei viele Spieler ihren Wunsch äußerten, das Spiel auszuprobieren, nachdem sie die Serie gesehen hatten. Merrill wies auch darauf hin, dass der Erfolg von Riot in verschiedenen Medien – Spielen, Musik, Sport und Animation – ein Beweis für ihre langfristige Vision ist. Der Erfolg von Arcane wurde nicht nur in Dollar gemessen, sondern auch daran, wie er bei Fans und Spielern weltweit ankam.

Trotz der gemischten finanziellen Resonanz bleibt Arcane eine herausragende Errungenschaft für Riot Games. Die Mischung aus reichhaltiger Geschichte, lebendigen Animationen und originalgetreuer Adaption des League of Legends-Universums wurde weithin gelobt. Das Engagement von Riot, qualitativ hochwertige Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu erstellen, prägt weiterhin seine Identität und zeigt, dass es bei künstlerischen Unternehmungen wie Arcane um mehr geht als um unmittelbare Gewinne.

Glaubst du, dass der langfristige Erfolg von Arcane die Produktionskosten rechtfertigt, oder glaubst du, dass es von Anfang an finanziell rentabler hätte sein sollen?