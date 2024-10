Riot Games kündigt weitere Entlassungen im Rahmen einer Weiterentwicklung zu League of Legends an Riot bleibt klar, dass es die Arbeit am Spiel nicht verlangsamt.

HQ Ähnlich wie im Vorjahr war es für die Gaming-Industrie ein herausforderndes Jahr, doch einige Firmen scheinen noch nicht bereit zu sein, ihre Bemühungen aufzugeben. Marc Merrill, Mitbegründer und Chief Product Officer von Riot Games, gab ein "Update" zur Zukunft von League of Legends bekannt. Dieses Update war eine kaum verhüllte Ankündigung weiterer Entlassungen. In dem Beitrag schreibt Merrill, dass Riot "die schwierige Entscheidung getroffen hat, einige Rollen zu streichen. Es geht nicht darum, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren, um Geld zu sparen - es geht darum, sicherzustellen, dass wir über das richtige Know-how verfügen, damit League auch in den nächsten 15 Jahren und darüber hinaus großartig bleibt." <social>https://x.com/MarcMerrill/article/1846243708100091985</social> Diejenigen, die entlassen wurden, werden mit einem Mindestgehalt von sechs Monaten, einem Jahresbonus, Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung, einer Krankenversicherung und mehr unterstützt. Merrill bestätigt, dassLeague of Legends das Team eines Tages noch größer sein wird als heute, was sich nach einem schönen Traum anhört, aber wir sind uns nicht sicher, ob es den Menschen, die ihren Job verloren haben, ein viel besseres Gefühl geben wird.