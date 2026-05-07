Ricky Gervais' Zeichentrickserie Netflix, Alley Cats, feiert im August Premiere

Wenn Sie alles rund um Animation mögen, haben Sie wahrscheinlich jeden Sommer das Annecy Film Festival in Ihrem Kalender eingekreist. Da die Veranstaltung Mitte bis Ende Juni dieses Jahres stattfindet, hat Netflix bestätigt, dass es anwesend sein wird und eine Menge spannender Projekte und Ankündigungen im Rahmen seiner Präsenz anbieten wird.

Zu diesem Zweck wird ein solches Projekt im Mittelpunkt stehen: Alley Cats, die kommende animierte Comedy-Serie von Ricky Gervais. Zuvor wurden uns Teaser-Bilder gezeigt und wir wurden über die alberne Handlung informiert, wobei Gervais sogar anmerkte, dass das Debüt näher rückte, da es sich in der Lokalisierungsphase der Produktion befand. Wir wissen jetzt genau, wann Alley Cats auf Netflix Premiere feiern wird.

Der Streamer hat bestätigt, dass Alley Cats am 7. August auf Netflix Premiere feiern wird. Wer das Annecy Film Festival besucht, bekommt auch im Voraus einen Blick auf die ersten beiden Episoden der Serie, sodass man erste Eindrücke darüber bekommt, was die Serie bereithält.

Darüber hinaus wurde während wir auf einen vollständigen Trailer warten, ein neues Bild der Serie geteilt, das Sie unten sehen können.