Ricky Gervais als verwilderte britische Katze? Netflix teilt den ersten Trailer für die animierte Comedyserie Alley Cats

Kürzlich hat Netflix versprochen, den ersten Trailer für die animierte Comedyserie Alley Cats so bald wie diese Woche zu veröffentlichen. Genau das ist gerade passiert.

Der erste Trailer zu Alley Cats wurde veröffentlicht, und in diesem Einblick in die Comedy-Serie sehen wir, wie Ricky Gervais einer wilden britischen Katze seine Stimme leiht und seinen charakteristischen Humor und komödiantischen Stil präsentiert. Und das kommt zu einer Reihe anderer Stars (viele haben mit Gervais an After Life und anderen aktuellen Werken gearbeitet), die ebenfalls Rollen hatten, darunter Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, Natalie Cassidy und Tony Way.

Was Alley Cats betrifft, wurde auch die offizielle Zusammenfassung der Comedy-Serie veröffentlicht: "Alley Cats ist eine animierte Sitcom für Erwachsene, die vom mehrfach preisgekrönten Ricky Gervais erschaffen und in der Hauptrolle steht. Die Serie folgt den Prüfungen und Schwierigkeiten einer Gruppe verwilderter britischer Katzen aus allen gesellschaftlichen Gesellschaftsschichten, die Gesellschaft suchen, während sie über das Alltagsleben nachdenken. Vom Witzigen bis zum Absurden ist die Serie vollgepackt mit Gervais' charakteristischem Herzenstil und Gesellschaftskommentaren, den das Publikum inzwischen erwartet."

Gervais, der am 7. August auf Netflix erscheint, teilte außerdem eine kurze Erklärung über seine Begeisterung darüber, dass die Fans Alley Cats sehen werden, wobei der Comic hinzufügte: "Ich glaube nicht, dass ich jemals so begeistert von einem Trailer war. Ich kann es kaum erwarten, dass alle diese Katzen kennenlernen."

Netflix hat außerdem bestätigt, dass Alley Cats eine recht prägnante Serie sein wird, da die erste Staffel sechs Episoden umfassen wird, die jeweils 15 Minuten lang sind, was eine erste Staffel von etwa 90 Minuten ergibt. Alle diese sechs Episoden werden Anfang August Premiere feiern, und unten sehen Sie den ersten Trailer zur Serie.