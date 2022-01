Rey Mysterio schwingt sich im März durch WWE 2K22

HQ

WWE 2K20 war leider kein besonders gutes Spiel, weshalb sich Publisher 2K Sports letztlich dazu durchringen musste, WWE 2K21 komplett zu streichen. Das sollte den Entwicklern die Möglichkeit geben, wieder auf die richtige Spur zu kommen. In der Zwischenzeit ist WWE 2K Battlegrounds erschienen, ein Arcade-Titel, der ehrlich gesagt auch nicht viel besser war. Am 11. März werden Visual Concepts und 2K Sports mit WWE 2K22 zurückkehren, um die Fehler der Vergangenheit (hoffentlich) auszuräumen.

Gestern wurde das offizielle Erscheinungsdatum dieses Titels bekanntgegeben und wir haben erfahren, dass der Mexikaner Rey Mysterio auf zwei von drei Covern des Sportspiels abgebildet sein wird. Grund dafür ist das 20-jährige Jubiläum des WWE-Superstars. Mit "Mygm" und "Myfaction" werden dieses Jahr zwei neue Spielmodi in WWE 2K22 aufgenommen: In der ersten Variante seid ihr ein Manager, der sich eine Wrestling-Marke aufbauen möchte, und in Myfaction stellt ihr aus euren liebsten Wrestlern ein Team zusammen, mit dem ihr wöchentliche Herausforderungen abschließen werdet. In der Pressemitteilung verspricht der Publisher den Fans die "bis dato beeindruckendsten Grafiken" und ein "überarbeitetes, intuitives Steuerungsschema".

Wie gewohnt erscheint auch WWE 2K22 in verschiedenen Ausgaben. Auf Xbox One und Playstation 4 zahlt ihr 60 Euro für die Standardversion, die PS5- und Xbox-Series-Varianten sind je 10 Euro teurer. Wer Zugang zum PS4- und PS5-Spiel, bzw. zur Xbox-One- und dem Xbox-Series-Upgrade haben möchte, benötigt das sogenannte "Cross-Gen Digital Bundle", das nur in den entsprechenden Online-Shops von Sony und Microsoft verkauft wird (zum Preis von 80 Euro).

Die Deluxe Edition mit jeder Menge Verbrauchsgegenständen, Skins und dem Season Pass (der wiederum gewährt Zugriff auf fünf DLCs) kostet euch 100 Euro. Die Fans mit der tiefsten Brieftasche können mit der sogenannten "Nwo 4-Life Edition" liebäugeln, die 120 Euro auf die Waage bringt. Neben den Inhalten der Deluxe Edition findet ihr darin den spielbaren Charakter Eric Bischoff und einige Arenen, die besonders ikonischen Wrestling-Matches aus der Vergangenheit nachempfunden sind. Besondere Skins und Boni gibt es natürlich ebenfalls. Besitzer einer Deluxe-/Nwo-4-Life-Edition dürfen übrigens bereits ab dem 8. März spielen. Alle weiteren Details findet ihr im Shop des Publishers.