Review: Ist Street Fighter 6 für die Nintendo Switch 2 ein guter "First Attack"?

Als der Nintendo 3DS, vom DS kommend, mit einem leistungsfähigeren Angebot und einem offensichtlich inhärenten Engagement für dreidimensionale Grafik (und damit für mehr inländische und Arcade-Spiele) auf den Markt kam, beschloss Capcom, das mit Ausnahme von Monster Hunter und Neuauflagen des alten Resident Evil jahrelang nicht bei Nintendo gewesen war, dies mit einem sehr anständigen Adaption von Super Street Fighter IV. Das war vor fast fünfzehn (!) Jahren, so wie es vor fast dreißig (!!) Jahren für die erzwungene Portierung von Street Fighter Alpha 2 für das SNES war. In beiden Fällen haben mir die Versionen gefallen, aber ich hatte das Gefühl, dass etwas fehlte, ein Kraftpunkt, um das reibungslose Erlebnis wiederherzustellen, das sowohl in den Spielhallen als auch auf stärkeren Konsolen (PS3 und Xbox 360, PlayStation bzw. Saturn) gelebt werden konnte.

Das ist genau das, was Street Fighter 6 heute auf den Tisch bringt: Es ist eine Freude, auf Nintendo Switch 2 zu spielen.

Der Titel erscheint auf Nintendos neuer Konsole und feiert gleichzeitig sein zweites Jubiläum, und das bedeutet ein neues Bundle für bestehende Plattformen. Du kannst dir Street Fighter 6 für etwa 40 € holen oder die Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition für etwa 60 € auf PC, PlayStation oder Xbox, vorausgesetzt, du hast den DLC bisher nicht stückweise erworben.

Diese Vollversion mit 26 Charakteren (einschließlich der neuesten wie Mai oder M. Bison) ist diejenige, die ich seit einer Woche spiele und auf Nintendo Switch 2 ändere. Und warum ist es eine Freude? Denn sowohl die Grafik als auch die Steuerung, ganz zu schweigen von den einzigartigen Möglichkeiten, die diese Hybrid-Hardware bietet, sorgen für ein solides und flüssiges Erlebnis, bei dem man sich nicht wirklich im Nachteil fühlt.

Die Grafik hat mich schon in Paris beeindruckt, als ich die Switch 2 zum ersten Mal gesehen und ausprobiert habe. Sicher, einige der Effekte und der Luxus der PS5-Version sind reduziert oder sehen flacher aus, aber sie "tun den Augen nicht so weh" wie die kompromittierteren Nintendo Switch-Adaptionen. Und vor allem, obwohl die Klarheit im Vergleich zu den größeren Maschinenversionen etwas leidet (wir sprechen von 540p und 1080p, die über DLSS auf das Doppelte skaliert wurden), ist die Flüssigkeit intakt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ohne zu messen, dass die Tastenreaktion auf der Switch 2 besser ist als auf der PS5, als ob letztere im Vergleich zu einer höheren Eingangsverzögerung leiden würde.

Könnte sich dies als komparativer Nachteil im kompetitiven Spiel auswirken? Mal sehen. Street Fighter 6 ist plattformübergreifend, um eine aktive und engagierte Online-Community aufrechtzuerhalten, und es wäre seltsam, ironisch, wenn eine eingeschränktere Version ihren Benutzern einen Vorteil verschaffen würde. Nichtsdestotrotz habe ich mich in meinen Kämpfen mindestens auf Augenhöhe wiedergefunden, was wiederum viel über die Reaktion dieser Version aussagt.

Apropos Tasten: Es ist unausweichlich, sich mit der Frage der Steuerung zu befassen. Da ich aus der (ansonsten hervorragenden) Street Fighter 30th Anniversary Collection auf Switch 1 komme, hatte ich befürchtet, dass ich die gleiche Einschränkung erleiden würde: Der linke Joy-Con kommt nicht mit einem digitalen Pad, sondern mit vier separaten Tasten. Wäre ich dann gezwungen, im TV-Modus mit einem Pro Controller zu spielen, um ein richtiges SF-Erlebnis zu haben? Würde ich am Ende lernen, mit den Analogsticks zu spielen?

Ersteres würde den Wert dieser Switch 2-Version stark reduzieren, denn einer der großen Vorteile besteht darin, dass man auf einem tragbaren Handheld spielen kann, oder? Nun, ich muss sagen, dass ich zwar die Joy-Con 2-Tasten immer noch nicht als Alternative zum D-Pad akzeptiere und obwohl ich immer noch nicht von den Sticks für komplexere und präzisere Kombinationen überzeugt bin, ich endlich durch die Reifen der neuen modernen Steuerung gesprungen bin, die Capcom mit diesem sechsten Teil eingeführt hat.

Wie Kollege Jonas Mäki in seiner ursprünglichen Rezension schrieb, können Sie damit einige "Magie" und Spezialbewegungen einer einzigen Taste (X) zuweisen oder einfach mit einer Richtung kombinieren. Kunst und Super werden also mit dieser Taste plus Heftiger Angriff (A) erledigt, während Leichter Angriff (Y) und Normaler Angriff (B) ein leicht verständliches Dreieck aus einfachen Schlägen bilden, ein Diamant, wenn wir die Spezialangriffe einbeziehen. Da die Griffe auch eine Abkürzung auf ZL erhalten, während sich die neuen Spezial-Blocks/Paraden (R) und der Guard-Breaker (L) auf den oberen Tasten befinden, verliert man natürlich das traditionelle Drei-Schlag- und Drei-Kick-Setup, aber die Wahrheit ist, dass sowohl Modern Control als auch Dynamic Control mir mehr als genug Optionen gegeben haben, um Kombos aneinander zu reihen und anzugeben. und ich gehörte zu denen, die dachten, dass es Ketzerei war, das aufzugeben, was den Unterschied in den "Konsolenkriegen" zwischen SNES und Mega Drive ausmachte. Und doch bin ich hier.

Links: Akuma/Gouki kam als DLC-Kämpfer aus Jahr 1 an. Rechts: Ein Spaziergang durch Metro City im World-Tour-Modus.

Mit anderen Worten, mit Modern Control spare ich mir im Grunde genommen all die Richtungskombinationen, die nur mit einem D-Pad oder besser noch einem Arcade-Stick perfekt funktionieren, und konzentriere mich auf Positionierung, Timing, Treffer, die die Treffer des Gegners schlagen können, Phasen des Kampfes und alles andere.

Das hat es mir ermöglicht, eine tolle Zeit beim Spielen von Street Fighter 6 auf Switch 2 auf dem Handheld zu haben, was es von anderen Versionen abhebt und mich vom Fernseher zu einem Spiel unterwegs und dann zurück auf den großen Bildschirm gebracht hat, in einer Dynamik, die die Switch-Philosophie wirklich zelebriert.

Hinzu kommt, dass das Spiel einen lokalen drahtlosen Kampf beinhaltet oder dass Sie das Gleiche mit Ihrem Avatar aus dem World Tour-Modus tun können, und Sie haben eine äußerst vielseitige und funktionale Version eines der besten Kampfspiele des Augenblicks (Tekken 8, es ist Ihre Zeit, sich zu bewegen). Sind die Teile Gyro Battle und Calorie Contest ein bisschen zu viel Gimmick für mich? Nun, ja, denn sie haben nicht ganz den Dreh raus, was diese Controller können. Aber dass Street Fighter 6 für Nintendo Switch 2 eine gute Nachricht für das Launch-Fenster der Konsole (und für das Genre und seine Erwartungen) ist, ist genauso wahr.