Retro Rewind - Video Store Simulator, ein Videospiel, das die Nostalgie für Videoverleihläden zurückruft, ist jetzt erhältlich

Videotheken, Cybercafés, Telefonboxen... Es gab viele wichtige Lebensbereiche für Menschen, die in den 90ern aufgewachsen sind, die über Nacht verschwanden. Vielleicht rede ich wie ein alter Mann (obwohl ich kaum 30 bin), aber es stimmt, dass jüngere Generationen bestimmte Dinge, die zum Alltag älterer Menschen gehörten, nicht verstehen. Ich denke oft gerne an jene Tage zurück, als man in eine Videothek gegangen ist und sogar Videospiele ausleihen, am Wochenende spielen und am Montag zurückgeben konnte.

Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der Videoverleih-Shops vermisst, und Blood Pact Studios hat Retro Rewind - Video Store Simulator veröffentlicht, ein Videospiel, in dem wir unseren eigenen Videoverleihladen betreiben und all das Gute und Schlechte genießen können, das damit einhergeht, wie das Vermieten von VHS-Kassetten und das Verwalten von Kunden, das Erheben von Verspätungsgebühren und Strafen. Und natürlich das Aufrüsten und Anpassen unseres Ladens. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

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Was hast du gedacht? Wenn Sie das goldene Zeitalter der Videoshops erlebt haben oder einfach neugierig sind, ein wenig über unsere jüngere Vergangenheit zu erfahren, könnte dieses Spiel genau das Richtige für Sie sein.