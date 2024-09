Retro Games on The Spectrum: "Es hat all den Schnickschnack, den man von einer modernen Konsole erwartet"

HQ

Vielleicht sind Sie mit der Familie der Heimcomputerkonsolen Spectrum nicht vertraut, aber das liegt daran, dass sie vor über 40 Jahren beliebt waren. Mit dem Wiederaufleben von Mini- und Retro-Konsolen haben sich die Leute bei Retro Games bemüht, Spectrum -Geräte zurückzubringen, etwas, das wir diesen November in vollem Umfang sehen werden, wenn The Spectrum auf den Markt kommt.

Während unserer Zeit auf der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns mit den Mitbegründern von Retro Games, Paul Andrews und Chris Smith, zu treffen, um mehr über The Spectrum zu erfahren und wie es aufgebaut wurde, um alle relevanten nostalgischen Ziele zu erreichen und gleichzeitig im heutigen technologischen Klima immer noch nutzbar zu sein.

Smith sagte: "Wir haben viel Zeit und viele Details darauf verwendet, dass sich die Gummischlüssel genau so anfühlen wie vor 40 Jahren, und die Ausrüstung, mit der diese Kabel damals hergestellt wurden, existiert nicht mehr. Also, wissen Sie, wir mussten das neu erfinden, nur um... Im Grunde genommen die Verfeinerung, die in den letzten vier Jahren passiert ist, rückgängig zu machen, um genau so zu sein, wie es sich jeder erinnert, und das fühlt sich wirklich so an."

Andrews fügte hinzu: "Ich sollte hinzufügen, dass die Benutzeroberfläche, die Benutzeroberfläche, die die Leute sehen werden, sehr modern ist. Es ist eine, an die sie gewöhnt sein werden. Es ist nicht nur offensichtlich eine Nachbildung der Originalmaschinen, sondern verfügt auch über all den Schnickschnack, den man von einer modernen Konsole erwarten würde. Und es ist auch eine Familienmaschine. Es ist nicht nur für Hardcore. Es ist gut für Kinder. Es ist gut für Erwachsene. Es ist eine echte Allround-Maschine."

Um mehr über die Technologie in The Spectrum zu erfahren, sehen Sie sich das vollständige Interview mit Retro Games unten an.