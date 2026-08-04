Resident Evil Veronica überschreitet 2 Millionen Wunschlisten

Resident Evil Veronica wurde Anfang dieses Jahres während des Summer Game Fest angekündigt und ist derzeit für eine Veröffentlichung für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC im Jahr 2027 geplant.

Capcom hat nun auf X enthüllt, dass das Spiel auf allen Plattformen mehr als zwei Millionen Mal auf der Wunschliste stand. Es scheint jedenfalls, dass die Spieler Capcoms neuestes Remake gespannt erwarten.

Resident Evil Veronica ist ein Remake von Resident Evil: Code: Veronica, das ursprünglich im Jahr 2000 für die Sega Dreamcast erschien. Damals markierte dies einen bedeutenden technischen Wandel für die Serie.

Es gibt noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Resident Evil Veronica, wobei Capcom nur bestätigt hat, dass das Spiel derzeit irgendwann im Jahr 2027 erscheinen soll.