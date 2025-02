Resident Evil Re:Verse wird Ende Juni abgeschaltet

HQ

Auch wenn es bei uns nicht sehr gut ankam, ist der Multiplayer-Teil von Resident Evil Village, der zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie entwickelt wurde, seit dem Debüt des Survival-Horror-Spiels im Jahr 2022 in Betrieb. Das wird jedoch bald nicht mehr der Fall sein, da Resident Evil Re:Verse im Juni dieses Jahres untergehen und abgeschaltet werden.

In einem Beitrag von Capcom wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel nun in die Schließphase eingetreten ist und dass es bis zum 29. Juni nach und nach aus den Stores verschwinden und verfügbare Inhalte verlieren wird.

Der erste große Schritt auf diesem Weg findet am 3. März statt, wenn das Spiel aus den Online-Stores entfernt wird und auch die käuflichen DLCs entfernt werden. Dann haben wir fast vier Monate Zeit, um das Spiel zu genießen, bevor es offiziell untergeht und der Service am 29. Juni endet. Ab diesem Datum kann das Spiel nicht nur nicht mehr gespielt werden, sondern es ist auch nicht mehr in Käufen von Resident Evil Village enthalten.

Capcom kommentiert diese Entscheidung wie folgt: "Resident Evil Re:Verse wurde zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Resident Evil-Serie entwickelt, und eure überwältigende Unterstützung für das Spiel hat unsere Erwartungen seit seiner Veröffentlichung weit übertroffen. Jetzt, da wir einen neuen Wendepunkt für die Serie erreicht haben, haben wir das Gefühl, dass Resident Evil Re:Verse seinen ursprünglichen, feierlichen Zweck bewundernswert erfüllt hat.

"Wir sind unglaublich dankbar für Ihre herzliche Unterstützung für Resident Evil Re:Verse, und wir entschuldigen uns zutiefst dafür, dass wir Ihnen diese enttäuschende Nachricht überbracht haben."

Zugegeben, das ist nicht gerade eine große Überraschung, denn während wir keine offiziellen Spielerzahlen für die PlayStation- und Xbox-Versionen des Spiels kennen, zeigen die neuesten PC-Zahlen über SteamDB, dass (zum Zeitpunkt des Schreibens) nur 13 Spieler im Spiel sind...

Sind Sie immer noch ein häufiger Spieler von Resident Evil Re:Verse ?