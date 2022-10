HQ

Ich denke gerne, dass ich Spiele eher positiv behandle, manchmal vielleicht zu positiv. Aber Gaming ist eine Form der Unterhaltung, und die meiste Zeit haben die Titel, denen wir uns hingeben, unterhaltsame Faktoren, die sie interessant machen, und das ist etwas, das ich gerne hervorhebe. Aber "die Mehrheit" ist ein Schlüsselbegriff, den man hier im Hinterkopf behalten sollte, denn manchmal landet ein Spiel auf meinem Teller, und obwohl ich versuche, positiv zu bleiben, kämpfe ich wirklich wirklich. Resident Evil Re:Verse ist eines dieser Spiele.

Bevor ich überhaupt darauf eingehe, was dieses Spiel ist und was seine Probleme sind, möchte ich zunächst sagen, dass der eine Aspekt, den ich in Resident Evil-Spielen (auf dem Controller) immer verabscheut habe, das Gunplay ist. Es fühlte sich immer schrecklich an und als ob die Schusswaffe 30 kg wiegt und der Protagonist einfach darum kämpft, sie auf Augenhöhe zu halten, aber in einem Survival-Horror-Spiel ist es zumindest akzeptabel. Und es ist dieses schreckliche Feuergefecht, das mich fragen lässt, warum wir überhaupt einen Resident Evil-Multiplayer-Shooter brauchen würden, aber hier sind wir.

In diesem Spiel treten Spieler gegen andere Spieler als eine Sammlung von Resident Evil-Charakteren aus dem gesamten Franchise an. Das Hauptgameplay besteht einfach darin, sich als einer von sechs Überlebenden zu verkleiden, darunter Claire und Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Ada Wong oder sogar ein maskierter Soldat der Umbrella Corporation namens Hunk, und dann auf ein Level zu gelangen, das von einem ikonischen Resident Evil-Ort inspiriert ist (Raccoon City Police Station oder das Baker House, zum Beispiel), um sich gegenseitig mit Kugeln zu füllen. Der Haken ist, dass Sie, wenn Sie sterben, in ein Virusmonster übergehen, bis Sie auch in dieser Rolle besiegt werden, was bedeutet, dass Sie wieder als Ihr Überlebender respawnen. Das war's, es gibt noch viel mehr zu wissen.

Es mag ein wenig unversöhnlich erscheinen zu sagen, dass es nichts mehr hinzuzufügen gibt, aber es gibt wirklich nicht viel anderes, das das Gameplay definiert. Natürlich kannst du Virus-Container aufheben, die auf der Karte verstreut sind, so dass du, wenn du stirbst, während du zwei hältst, dich in ein mächtigeres Monster wie Nemesis oder den Supertyrannen verwandelst. Und ebenso kannst du als Überlebender grüne Kräuter greifen, um die Gesundheit wiederherzustellen, dem Roll ausweichen, um Schaden zu vermeiden, und sogar Spezialwaffen auf einer Karte finden, um einem Feind erheblichen Schaden zuzufügen. Aber das war es auch schon. Es gibt nichts wirklich hinzuzufügen, wenn es um Spielmodi geht, da Sie nur Free-for-All (oder Deathmatch, wie es bekannt ist) spielen können, und Sie haben keine signifikante Kontrolle über die Ausrüstung eines Charakters, da dies vom Überlebenden vorgegeben wird - selbst wenn Sie Vergünstigungen mit In-Game-Währung kaufen können, um Gesundheit, Schaden oder Nachladegeschwindigkeit Ihrer Waffen zu erhöhen. Sowohl für Monster als auch für Überlebende.

Der wirklich frustrierende Teil ist, dass Sie sich nicht entscheiden können, sich nach dem Tod in ein Monster zu verwandeln, da dies automatisch geschieht, was bedeutet, dass ein Großteil Ihrer Zeit als Überlebender damit verbracht wird, einfach vor Jack Baker oder einer anderen Monstrosität davonzulaufen, die Sie töten wird, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Hinzu kommt, dass der alleinige Free-for-All-Modus bedeutet, dass es kein Teamplay gibt und Sie ständig tot oder unter Beschuss stehen, da die Karten so klein sind, dass Sie kaum Zeit haben, sich zu orientieren, bevor Ihnen jemand oder etwas im Nacken sitzt. Oh, und habe ich erwähnt, dass die einzige Gewinnbedingung für jedes Spiel ist, dass die Uhr abläuft? Ja, jedes Spiel dauert fünf Minuten und das war's. Es gibt kein Rennen um eine bestimmte Punktzahl, um das Spiel zu beenden, nichts dergleichen, Sie sammeln einfach so viele Punkte wie möglich durch das Töten innerhalb von fünf Minuten und dann bam, Spiel vorbei. Es ist, als würde man Airhockey in einer Spielhalle spielen, und gerade als das Spiel interessant wird, schaltet sich der Luftstrom ab und man bleibt einfach da, elend.

Aber obwohl ich mich nicht für viele Gameplay-Elemente interessiere, ist der wahre Verlierer in diesem Spiel ohne Zweifel der Mangel an Inhalten. Resident Evil Re: Verse fühlte sich an, als wäre es zu diesem Zeitpunkt aufgrund unzähliger Verzögerungen seit Jahren in der Entwicklung, und immer noch beim Start haben wir keine Spielmoduswahl, haben nur eine sehr nackte Auswahl an Charakteren, haben eine langweilige und uninspirierte Anpassungssuite und nur ein paar Karten zum Spielen. Für einen Titel, der darauf abzielt, die Fans als Live-Service-Produkt zu interessieren, ist dies ein miserabler Anfang.

Dennoch verdient Re:Verse ein wenig Anerkennung, denn das Feuergefecht ist nicht schrecklich. Es spielt gut. Viel mehr habe ich nicht zu sagen. Es ist nicht annähernd die flüssigen und glatten Systeme, die wir in den Top-Shootern da draußen finden, Ihrem Call of Dutys, Ihren Halos, Ihren Counter-Strikes, aber gleichzeitig ist es den Shooter-Systemen in seinen Einzelspieler-Horror-Gegenstücken weit voraus. Obwohl es eine Schande ist, dass das Spiel einen seltsamen, fast lose Cel-Shading-Kunststil hat, der überhaupt nicht zum Ton der Resident Evil-Serie passt, der mit einem pochenden Elektrobass-Soundtrack über dem Gameplay zusammengeschnürt ist, was eher für einen Underground-Nachtclub als für ein Multiplayer-Shooter-Erlebnis geeignet wäre.

Zwischen dem schockierenden Barebones-Angebot (ich habe es geschafft, 10 der 12 Trophäen innerhalb von 40 Minuten Gameplay zu verdienen...) und den seltsamen Design-Entscheidungen obendrauf, kann ich keinen Grund sehen, warum Sie dieses Spiel über andere Shooter spielen sollten, die derzeit auf dem Markt sind. Selbst wenn man sich nur die Free-to-Play-Szene ansieht, gibt es unzählige bessere Optionen als diese, und es ist ziemlich klar, warum Capcom das Spiel nach einer so turbulenten Entwicklung aus der Tür drängt und es einfach an Resident Evil Village-Besitzer verschenkt. Re:Verse geht wirklich nicht weit als unterhaltsames Gameplay-Erlebnis.