Resident Evil geht in Zack Creggers unheimlichem Teaser des kommenden Films voll in den Horror

Zack Cregger, der Mann, der uns sowohl mit Barbarian als auch mit dem atemberaubend brillanten Weapons beehrt hat, bereitet sich darauf vor, uns mit seiner Verfilmung von Resident Evil erneut richtig Angst einzujagen. Und mit diesem ersten Teaser-Trailer bekommen wir einen kleinen, aber sehr (juckenden) leckeren Vorgeschmack darauf, was uns erwartet.

Diejenigen von euch, die unsere Berichterstattung über den Film verfolgt haben, wissen, dass bereits erwähnt wurde, dass der Film sehr wenig mit den Spielen und früheren Adaptionen gemeinsam haben wird. Und das wird auch im Teaser sehr offensichtlich. Das hat auf den ersten Blick kaum etwas oder gar nichts mit dem Franchise gemeinsam.

Es ist viel düsterer, düsterer und gruseliger als alles, was wir aus früheren Filmen gesehen haben und vielleicht sogar im Vergleich zu den Spielen. Mit einem fast erstickenden Gefühl der Verzweiflung und einem Ensemble furchterregender Kreaturen, die weit über "gewöhnliche Zombies" hinausgehen. Kurz gesagt, das sieht unglaublich spannend aus, und du kannst dir den Teaser unten ansehen.

Resident Evil kommt am 18. September in die Kinos.

Bist du aufgeregt, und was hältst du vom Teaser?