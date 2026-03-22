Resident Evil-Film mit Originalschauspielern, veröffentlicht auf YouTube

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Während Spielepublisher ihre Geldbeutel enger ziehen und weniger risikobereit sind, können Sie sich immer darauf verlassen, dass Fans die Sache selbst in die Hand nehmen und unterhaltsam sind. Ein Paradebeispiel dafür ist Resurrection: A Biohazard Story, das inzwischen veröffentlicht wurde.

Es ist ein Resident-Evil-Film, aber er bietet etwas, von dem wir glauben, dass viele von euch es lieben werden. Das Ensemble umfasst "die ursprüngliche Live-Action-Besetzung aus Resident Evil 1", genauer gesagt:

• Charlie Kraslavsky als Chris

• Greg Smith als Barry

• Eric Pirius als Albert

• Linda als Rebecca

Die einzige, die fehlt, ist Inez Paulson, die Jill Valentine spielte. Sie distanzierte sich früh von Resident Evil, und erst vor zwei Jahren wurde enthüllt, wer sie überhaupt war.

Die Prämisse des Films ist:

"Resurrection: A Biohazard Story" ist ein Live-Action-Resident-Evil-Fanfilm unter der Regie von Andrew Saullo (The Keeper's Diary: A Biohazard Story) und geschrieben von Adi Attavane. Die Geschichte spielt im Jahr 2021 und folgt einem neuen Ausbruch in Rosa Enferma, Mexiko, wo etwas zutiefst Unheilvolles inszeniert wird. Während zunehmender Konflikt Alt und Neues im immer weiter tobenden Kampf gegen Bioterror trennt, sind vertraute Helden gezwungen, einzugreifen und sich ihrer qualvollen Vergangenheit zu stellen... und einem Albtraum gegenüberstand, der nie wirklich vorbei war."

Klingt spannend? Sehen Sie sich unten den vollständigen Film an.