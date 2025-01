Resident Evil 4 übersteigt 9 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Bereits im Oktober 2024 gelang es Resident Evil 4, den Meilenstein von acht Millionen verkauften Exemplaren zu erreichen, was zeigte, dass das Interesse an dem Survival-Horror-Spiel, das im März 2023 debütierte, immer noch sehr groß war. Jetzt, weniger als drei Monate später, können wir hinzufügen, dass Resident Evil 4 diese Zahl noch weiter verbessert hat und eine weitere Million verkaufter Exemplare zu seiner Bilanz hinzugekommen ist, jetzt insgesamt neun Millionen Einheiten.

Das bedeutet eigentlich, dass Resident Evil 4 das am schnellsten verkaufte Resident Evil -Spiel aller Zeiten ist, da das Spiel in seinem achten Quartal mehr Verkäufe erzielt hat, als sich die meisten Spiele erträumen könnten. Es bedeutet auch, dass Resident Evil 4 durchschnittlich etwa 1,125 Millionen Exemplare alle drei Monate hat, was sehr beeindruckend ist, auch wenn es etwas falsch ist, da das Spiel innerhalb der ersten vier Monate fünf Millionen Einheiten verkaufte und dann in den folgenden anderthalb Jahren stetig hinzukam.

Die Frage wird nun sein, wie nah Resident Evil 4 daran kommen kann, vor seinem zweiten Jubiläum, das für den 24. März 2025 geplant ist, ein 10-Millionen-Verkäufer zu werden.