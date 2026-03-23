Resident Evil 3 erreicht seine höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler auf Steam seit sechs Jahren

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Resident Evil wird 30, was mit einem riesigen Steam-Sale gefeiert wird, und Resident Evil Requiem wurde gerade mit großem Beifall veröffentlicht. Alles in allem hat das zu einer großen Wiederbelebung der Serie geführt, und wir sehen nun eine etwas unkonventionelle Darstellung davon.

Resident Evil 3 wurde vor fast genau sechs Jahren veröffentlicht und ist jetzt mit 90 % Rabatt im Rahmen des 30th Anniversary Sale im Angebot – und in Kombination mit der Tatsache, dass Requiem-Spieler sich auf weitere Zombie-Abenteuer von Capcom freuen, hat Resident Evil 3 nun die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler seit dem Start erreicht.

Nicht weniger als 20.363 gleichzeitige Spieler (laut SteamDB) wurden am Sonntag auf Steam eingeloggt, eine Zahl, die etwa fünfmal so hoch ist wie seit April 2020 (als es veröffentlicht wurde). Kurz gesagt, das Resident Evil-Fieber ist derzeit auf dem Höhepunkt, und Capcoms Erfolg zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung.