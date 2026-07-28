Resident Evil 2 wird zum meistverkauften Spiel der Serie

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Capcom gab heute Morgen bekannt, dass Resident Evil Requiem weiterhin erfolgreich ist und sich sehr gut verkauft, mit über acht Millionen verkauften Exemplaren bis heute. Beeindruckend, aber im Vergleich zu den wahren Riesen der Serie hat es noch einen langen Weg vor sich.

Seit 17 langen Jahren ist bekannt, dass das etwas ungleichmäßige Resident Evil 5 das meistverkaufte Spiel der Serie war, mit 19 Millionen verkauften Exemplaren. Doch der jüngste Quartalsbericht von Capcom zeigt nun einen historischen Wandel. Zum ersten Mal seit 17 Jahren ist Resident Evil 5 nicht mehr das meistverkaufte Spiel, sondern die Ehre gebührt dem Remake von Resident Evil 2.

Obwohl Capcom sich zu den Zahlen nicht geäußert hat, hat ein bekannter Capcom-Insider die Ergebnisse analysiert und schreibt über Resetera:

"RE:2 liegt derzeit bei 19,75 Millionen. RE5 lag im letzten Quartal bei 19,01 Millionen. Es landete zwar nicht in der Bestsellerliste, liegt aber vermutlich im letzten Quartal etwas hinter RE6 bei den Verkäufen. Aber selbst wenn man großzügig ist und davon ausgeht, dass er sich genauso gut verkauft hat wie RE6 und nicht weniger als er (710.000 Einheiten), reicht es nicht aus, um RE:2 jetzt zu übertreffen (RE:2 mit 19,75 Millionen, RE5 maximal bei 19,72 Mio.).

"Offiziell ist RE:2 jetzt das meistverkaufte Resident Evil-Spiel aller Zeiten, das den langen Champion RE5 zuvor besiegt."

Resident Evil 2 wurde 2019 veröffentlicht und schaffte es somit in nur sieben Jahren, Resident Evil 5, das 2009 debütierte, von der Spitzenposition zu verdrängen.

Als Randbemerkung ist ein weiteres spannendes Detail erwähnenswert: Die Resident-Evil-Reihe als Ganzes hat nun einen weiteren japanischen und deutlich älteren Riesen überholt... Final Fantasy. Die Rollenspielreihe von Square Enix hat derzeit 212 Millionen Exemplare verkauft, während Resident Evil nun 213 Millionen Exemplare vorweisen kann. Damit ist es die meistverkaufte japanische Spielereihe, die nicht von Nintendo stammt (Mario und Pokémon werden so bald nicht verschwinden).