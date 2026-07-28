Resident Evil Requiem überschreitet acht Millionen verkaufte Exemplare und hilft Capcom, den Quartalsumsatz um über 50 % zu steigern

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Capcom hat seine vierteljährlichen Finanzberichte der letzten drei Monate bis Juni 2026 veröffentlicht, und zu aller Überraschung sind die Erfolge aus der ersten Jahreshälfte weiterhin große Erfolge für Entwickler und Publisher. Sowohl Resident Evil Requiem als auch Pragmata haben neue Verkaufsmeilensteine erreicht, wobei auch Legacy-Franchises wie Devil May Cry ihre Zahlen weiter steigern.

Wie der jüngste Quartalsbericht von Capcom bestätigt, hat Resident Evil Requiem nun über 8 Millionen verkaufte Exemplare erreicht. Das letzte Mal, dass wir ein Update zu Resident Evil Requiem Verkäufen bekommen haben, war im April, als es 7 Millionen verkaufte Exemplare erreichte. Pragmata, das Capcom-Spiel, das in diesem Monat erschienen ist, hat seit dem Start nun über 2,5 Millionen Exemplare erreicht.

Wenn wir uns andere Franchises ansehen, auf die Capcom in diesem Quartal stolz ist, sehen wir, dass Devil May Cry 5 erneut gewürdigt wird, da das Spiel nun 14 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat. Nach der Enthüllung der Monster Hunter-Erweiterung zu Monster Hunter: Ascendance gab es einen Hinweis auf gestiegene Verkaufszahlen, aber dazu gab es keine Zahlen. Interessanterweise wurde auch die Dark Arisen-Erweiterung von Dragon's Dogma 2 im Dokument nicht erwähnt, da es scheint, dass DLC seinen größten Einfluss haben wird, wenn es im Herbst das ursprüngliche Erlebnis wiederbelebt.