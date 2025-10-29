Resident Evil 2 Remake übertrifft 16 Millionen verkaufte Exemplare, dicht gefolgt von Biohazard

HQ

Der neueste Finanzbericht von Capcom wurde veröffentlicht und in den Informationen hat der japanische Publisher Updates darüber geteilt, wie viele seiner neuesten und größten Spiele in Bezug auf die Verkaufszahlen abschneiden. Insgesamt werden 10 Spiele vorgestellt, von denen fünf Resident Evil Projekte sind, zwei davon Monster Hunters, zwei Devil May Crys und Street Fighter 6.

Während Sie die offiziellen Verkaufsinformationen unten sehen können, ist der wichtigste Punkt, den Sie beachten sollten, dass RE Resident Evil 2 mit 16,3 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte Spiel der letzten Zeit ist, was etwa eine halbe Million vor Resident Evil VII: Biohazard liegt. Trotz der Auslieferung von acht Millionen Exemplaren in drei Tagen hat Monster Hunter Wilds ein ernsthaftes Plateau erreicht und liegt nun bei 10,7 Millionen Einheiten, was etwa sieben Millionen hinter Monster Hunter Rise liegt. Außerdem muss sich die Netflix-Anime-Serie auf das Interesse an Devil May Cry ausgewirkt haben, da das Spiel in diesem Geschäftsjahr angeblich über zwei Millionen Einheiten ausgeliefert hat.

Capcom-Verkaufsinformationen, mit Spielen, die nach den höchsten bis zu den niedrigsten Lifetime-Verkäufen geordnet sind: