Remedy gibt zu: Firebreak ist gefloppt und hat sich nicht wie erwartet verkauft

HQ

Vielleicht nicht die schockierendste Nachricht, aber es scheint jetzt, dass Remedy endlich reinen Tisch gemacht und zugegeben hat, dass FBC Firebreak sich nicht annähernd so gut verkauft hat, wie sie gehofft hatten. Frühere Berichte, dass der erste Koop-Shooter von Remedy eine Million Spieler erreicht hatte, stimmten nicht ganz mit den rund 200 aktiven Nutzern auf Steam überein. Auch wenn viele es wahrscheinlich kostenlos über Game Pass und PlayStation Plus ausprobiert haben, hat es sich eindeutig nicht in tatsächlichen Verkäufen niedergeschlagen.

SteamDB und seine Zahlen sind in der Regel ein guter Indikator dafür, aus welcher Richtung der Wind weht - und im Fall von Firebreak war es offensichtlich. Durchschnittlich weniger als 200 gleichzeitige Spieler pro Tag, mit einem Spitzenwert von unter 2.000, ist einfach nicht gut genug. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass das Spiel es grundlegend versäumt hat, jemanden zu fesseln oder zu begeistern.

Der Kommunikationsdirektor von Remedy, Thomas Puha, sagte in einem Interview, dass ein Grund für die schlechten Verkäufe darin besteht, dass Control (das sein Universum mit Firebreak teilt) einfach nicht bekannt genug ist, um einen Hype auszulösen. Trotz des holprigen Starts sagen sie, dass sie sich verpflichtet haben, den Support für den Titel fortzusetzen - mit geplanten Updates und Verbesserungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt spielen weniger als 100 Leute Firebreak auf Steam - und das weniger als zwei Wochen nach der Veröffentlichung. Ob Remedy wirklich weiterhin künstliches Leben in etwas bringen wird, das niemanden zu interessieren scheint, bleibt abzuwarten. Höchstwahrscheinlich wird Firebreak nur eine weitere Fußnote sein, an die sich in drei Monaten niemand mehr erinnert.

Hattest du irgendwelche Hoffnungen für Firebreak, oder war dieses Ergebnis eher zu erwarten?