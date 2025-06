Rematch zog über 1 Million Spieler in 24 Stunden an

HQ

Es sieht so aus, als hätten sich die Fans auf der ganzen Welt genauso wie wir nach einer Neuerfindung des virtuellen Fußballs gesehnt. Wir sagen das, weil Sloclap bekannt gegeben hat, dass sein jüngstes Projekt, der Arcade-Football-Titel Rematch, bereits satte eine Million Spieler angezogen hat, eine Leistung, die es in nur 24 Stunden erreicht hat.

Dies wurde in den sozialen Medien bestätigt, wo Sloclap erklärt:

"Eine Million einzigartige Spieler in 24 Stunden. Es ist unglaublich zu sehen, wie viele von euch am ersten Tag in Rematch springen.

"Das ganze Team ist super dankbar! Und wir arbeiten bereits hart daran, das Spiel zu reparieren und zu verbessern.

"Wir fangen gerade erst an."

Hast du schon Rematch gespielt und wie hoch ist deiner Meinung nach die Obergrenze für das Spiel?