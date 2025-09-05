Rematch Crossplay verzögert sich in letzter Minute aufgrund eines "großen Matchmaking-Problems"

HQ

Während viele Spieler weiterhin Sloclaps Rematch auf ihren eigenen Plattformen genießen, möchten viele Leute, dass Crossplay in das Footballspiel kommt, um die Community abwechslungsreich und lebendig zu halten. Daran hat der Entwickler seit der Veröffentlichung gearbeitet, und wir dachten, dass wir diese Woche endlich die Chance haben würden, mit Freunden auf anderen Plattformen zu spielen.

Leider sollte das nicht sein, denn Sloclap gab über die sozialen Medien von Rematch bekannt, dass in den letzten Momenten ein großes Problem mit Crossplay festgestellt wurde, das dazu führte, dass das Update bis auf weiteres verschoben werden musste.

"Bei unseren letzten Tests heute haben wir ein großes Problem mit der Spielersuche im Zusammenhang mit Crossplay festgestellt. Da Crossplay das Herzstück von Patch 3 ist, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben, während wir das Problem beheben", heißt es in dem Beitrag. "Wir wissen, dass das enttäuschend ist, und wir entschuldigen uns wirklich für die wiederholten Verzögerungen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung. Wir werden ein neues Update veröffentlichen, sobald wir weitere Neuigkeiten haben."

Crossplay sollte zusammen mit Patch 3 am 3. September erscheinen, dieses vorläufige Datum wurde dann um einen Tag nach hinten verschoben, und jetzt sind wir uns nicht sicher, wann wir es sehen werden. Die Kommentare unter dem Beitrag auf Twitter/X sind ziemlich harsch, wobei einer sagt, es sei der "größte Fummel aller Zeiten" und jeder sollte eine Rückerstattung erhalten. Es lohnt sich wahrscheinlich, sich daran zu erinnern, dass Crossplay kommen wird, nur in etwas mehr Zeit, als wir gehofft hatten.