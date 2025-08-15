Rematch bietet in Patch 1.2 feste Zweikämpfe, Erfolge und Torwart

HQ

Sifu-Entwickler Sloclap hat gerade die Patchnotes für das zweite große Update für sein Fußballspiel Rematch veröffentlicht. Dieses Mal geht es um Probleme mit dem Netcode, so dass sich die Verteidigung nicht mehr so sehr wie ein Münzwurf anfühlt, wie es derzeit der Fall ist.

Wie in den Patchnotes von Sloclap zu sehen ist, wird das Update 1.2 von Rematch das Tackling und damit verbundene Probleme beheben, insbesondere den Fall, dass ein Spieler einen Schuss aufladen und vermeiden kann, dass ihm der Ball gestohlen wird. Dadurch erhält auch das Torhüterspiel einen Buff, da es jetzt für das Spiel viel einfacher ist, zu erkennen, wenn du eine erfolgreiche Parade und/oder Ablenkung gemacht hast.

Wenn du auch ein Erfolgsjäger bist, sollte dir dieser Patch helfen. Zuvor wurden bestimmte Erfolge nicht richtig geladen, aber das sollte jetzt behoben sein. Aber du musst eine Aktion für einen Erfolg noch einmal abschließen, damit sie zählt. Wenn du zum Beispiel den Post-to-Post-Erfolg haben möchtest, brauchst du einen weiteren Assist als Torhüter.

Das mit Spannung erwartete Crossplay bekommt hier auch ein Update, und Sloclap sagt, dass damit alles reibungslos abläuft. Die Kernarbeit scheint abgeschlossen zu sein, und Rematch könnten bis zum Ende des Augusts Crossplay haben.