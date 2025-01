Reilly Opelka erklärt, wie er Novak Djokovic nach fast zwei Jahren Verletzungspause besiegte

HQ

Reilly Opelka hat die australischen Zuschauer beim Brisbane International schockiert, als er Novak Djokovic im Viertelfinale des ersten Turniers des Jahres besiegte. Opelka, ein 27-jähriger Spieler aus Florida, der derzeit auf Platz 293 der ATP-Plätze steht, hat Djokovic besiegt, der als "Warm-up" für die Australian Open seinen 100. Titel auf Tour-Niveau gewinnen wollte.

Doch Opelka ließ Nole keine Chance und gewann das erste gemeinsame Spiel mit 7:6(6), 6:3. Opelka, dessen beste Platzierung im Februar 2022 Platz 17 war, hat nun acht Siege gegen Spieler aus den Top 10 erzielt, vor allem Stefanos Tsitsipas im Jahr 2021 und jetzt Djokovic, der Siebter ist.

Reilly Opelka ist übrigens auch riesig: Er ist 2,11 m groß.

Reilly Opelka musste "freier spielen und mehr Risiken eingehen", um gegen Djokovic bestehen zu können

Nach dem Spiel sagte Opelka , dass er "freier spielen und mehr Risiko eingehen" müsse, um "den größten Tennisspieler, den der Sport je gesehen hat", zu schlagen. "Die Realität ist, dass wir gegen ihn nichts zu verlieren haben, er ist der größte Spieler aller Zeiten. Wenn du dein normales Niveau spielst oder sogar ein bisschen über deinem normalen Niveau, wird er gewinnen."

Opelka gewann vier ATP-Einzeltitel und einen Doppeltitel sowie Wimbledon bei den Junioren. Brisbane International 2025 wird sein erstes Halbfinale seit Newport im Jahr 2023 sein, nachdem er 2023 und 2024 aufgrund von Verletzungen kaum gespielt hatte.

"Es war hart, es gab viele Zweifel", sagte Opelka. "Ich habe gesehen, wie Novak in meinen zwei Jahren Pause zum Größten wurde. Du fragst dich, was Novak an meiner Stelle machen würde. Das ist der Einfluss, den er auf den Sport hatte. Ich bin auf Krücken geblieben und habe einfach gehofft, dass ich hier draußen noch eine Chance bekomme, so wie heute Abend."