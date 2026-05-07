Reggie Fils-Aimé enthüllt, was mit der Wii U schiefgelaufen ist, und teilt außerdem ein Geheimnis über die NES Mini

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Es gibt nur wenige Top-Manager unter den Konsolenherstellern, die wirklich aufrichtig und ehrlich wirken und folglich ihre eigene Fangemeinschaft aufgebaut haben. Beispiele hierfür sind der ehemalige Sega- und Xbox-Chef Peter Moore, PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, Nintendo-Präsident Satoru Iwata und natürlich der einzige Nintendo-of-America-Boss Reggie Fils-Aimé.

Letzterer war schon immer als ein Direkter bekannt, der die Dinge beim Namen sagt und das oft auf interessante Weise tut. Dennoch hoben viele die Augenbrauen bei dem, was er während einer Fragerunde im NYU Game Center sagte (transkribiert von IGN). Dort ging er ausführlich und völlig unsentimental darauf ein, was mit der Wii U schiefgelaufen war, und nutzte sogar die Gelegenheit, zu enthüllen, dass die Mini-Versionen des NES und Super Nintendo entwickelt wurden, um Einnahmen zu generieren, nachdem sie erkannt hatten, dass die Wii U ein hoffnungsloser Fall war.

Reggie Fils-Aimé ging 2019 als Präsident von Nintendo of America in den Ruhestand.

Es ist eine lange Geschichte, aber wenn Sie sich für die Spielebranche und die Spielegeschichte interessieren, ist dies ein Muss von jemandem, der den besten Einblick in die Spielewelt und Nintendo überhaupt hat. Fils-Aimé sagte:

"Als wir die Wii U entwickelten, waren wir überzeugt, dass die Kombination aus dem, was ich das '10-Fuß-Erlebnis' nenne – dein Fernseher 3 Meter entfernt und einem 10-Zoll-Erlebnis mit irgendeiner Art von Gameplay auf dem GamePad... war eine große Idee. Wir glaubten, dass es Möglichkeiten für verschiedene Spielarten schaffen würde, bei denen man gemeinsam auf der großen Leinwand spielen kann, wie in Mario Kart, oder ein anderes Spiel, bei dem eine Person ein etwas anderes Erlebnis macht als alle anderen.

Wir begannen mit dieser Idee, Inhalte zu erstellen, und das Ergebnis war Nintendo Land. Wir dachten, es könnte das Äquivalent zu Wii Sports für diese Generation sein. Und ich habe es gespielt, ich bin nicht aufgestanden und gesagt: 'Junge, diese Software funktioniert für mich nicht', aber man bekommt dieses kleine Jucken im Nacken, das sagt: 'Ehh... das ist nicht Wii Sports.' "

Obwohl Nintendo Land nicht das nächste Wii Sports wurde, sagt er, dass die Wii U anfangs tatsächlich gut verkauft wurde. Aber es wurde 2012 veröffentlicht, und im folgenden Jahr brachte Microsoft seine Xbox One auf den Markt und Sony brachte die PlayStation 4 heraus, die viele als deutlich attraktiver und leistungsfähiger empfanden. Er fährt fort:

"Wir haben gestartet, wir haben im ersten Jahr tatsächlich gut abgeschnitten, aber als die Spieler dann auf die nächste Generation von Sony- und Microsoft-Konsolen schauten, sind unsere Verkäufe wirklich ins Stocken geraten. Ein weiterer Faktor war, dass das Tempo der neuen Produkte, die wir auf dem Papier gesehen hatten, nicht in den von uns benötigten Zeitplan einbrachte. Das Team arbeitete also an einem neuen Smash Bros., Mario Kart, Splatoon – das für Nintendo zu einer fantastischen Reihe geworden ist – aber die Spiele kamen nicht schnell genug heraus. Und nach dem zweiten Jahr war klar, dass wir nicht den Erfolg haben würden, den wir brauchten.

Dann beginnt der kommerzielle Manager wirklich, eine Agenda voranzutreiben, wie wir den Kurs korrigieren müssen."

Nintendo Land war lustig, aber nie annähernd so beliebt wie Wii Sports.

Einige der Probleme waren, dass sie zwei verschiedene Wii U-Versionen hatten, was die Händler nicht schätzten. Und die Spieler waren unzufrieden mit dem Mangel an Spielen für die Konsole. Mit anderen Worten: Handeln war erforderlich:

"Wir waren mit zwei verschiedenen SKUs gestartet [im Grunde zwei Versionen desselben Produkts], eine hatte mehr Speicher als die andere. Die mit weniger Speicher war weiß, die andere SKU war schwarz. Ich habe die weiße SKU getötet, weil das Volumen nicht da war, um sie aufrechtzuerhalten. Um unsere Einzelhandelspartner zu halten, brauchten wir eine Geschwindigkeit, die Sinn ergab. Wir haben uns auch auf einige Spiele konzentriert, die digital erschienen, und das war wirklich der Beginn einer tiefen Zusammenarbeit mit unabhängigen Entwicklern, die auf dieser Plattform und dann auf der Nintendo Switch Erfolg haben sollten. Also haben wir eine Reihe kommerzieller Bemühungen unternommen, um so viel Schwung aufrechtzuerhalten, wie wir hatten."

Die Lösung, um Einnahmen zu sichern, war die Veröffentlichung von Mini-Versionen des NES und Super Nintendo, die unglaublich populär wurden und einen Trend auslösten, der bis heute andauert (obwohl Nintendo selbst offenbar zurückgetreten ist – obwohl die Fans auf einen Nintendo 64 Mini hofften). Diese Geräte waren also eher eine Übergangslösung als ein durchdachtes Fanservice-Stück:

"In zwei aufeinanderfolgenden Jahren haben wir diese Micro-Legacy-Geräte auf den Markt gebracht... das kleine NES und dann im folgenden Jahr das kleine SNES. Wir haben das getan, um unser Geschäft aufrechtzuerhalten, weil wir etwas brauchten, das wir in der Weihnachtssaison in großer Menge verkaufen konnten. Es war also eine Reihe kommerzieller Ideen, wohl wissend, dass die Wii U auf Lebenserhaltung lag."

Die Wii U war also dem Untergang geweiht, und ein Ersatz wurde benötigt. Reggie Fils-Aimé berichtet, wie er nach Japan gerufen wurde, wo der beliebte Nintendo-Präsident Satoru Iwata (der selbst zuvor Spiele wie Balloon Fight und Kirby's Dream Land entwickelt hatte) ihm mitteilte, dass bei ihm erneut Krebs diagnostiziert wurde, was tragischerweise 2015 zu seinem Tod führte. Fils-Aimé scheint das Jahr falsch dargestellt zu haben – dies wurde frei aus dem Gedächtnis vor Publikum erzählt –, denn er erzählt die Geschichte, die zeigt, was für ein wahrer Profi Iwata bis zum Schluss war:

"Springen wir jetzt in März 2016. Ich wurde zu einem Treffen nach Japan gerufen und stritt mit [dem ehemaligen Nintendo-Präsidenten] Mr. Iwata, weil ich für meinen Geburtstag eine Aktivität geplant hatte. Er bestand auf die Tage, an denen er mich in Kyoto haben wollte, und ich hätte meinen Geburtstag in Kyoto gefeiert.

Am Ende gab es zwei Gründe für dieses Treffen", offenbarte Fils-Aimé. "Das erste ist, da hat er mir gesagt, dass sein Krebs zurück ist. Zu diesem Zeitpunkt glaubten wir alle, er hätte seinen Krebs besiegt, aber er wollte mir persönlich sagen, dass sein Krebs zurück sei. Und wir haben ungefähr eine Stunde darüber gesprochen. Und dann hat er den Schalter umgelegt. Jetzt müssen wir über die Zukunft sprechen. Und in diesem Meeting haben wir die Launch-Planung für die Nintendo Switch gemacht. Die Software, die herauskommen würde, die Preise, wie wir sie starten würden, wie wir darüber nachdenken würden. Und wir haben die Switch im folgenden März gestartet."

Am Ende stellte sich heraus, dass die Lösung die Switch war, die auf den Ideen von Nintendo für die Wii U aufbaute, und der Rest ist natürlich Geschichte. Die Switch wurde äußerst beliebt, und heute gewinnt die Switch 2 weiterhin in rasantem Tempo an Fahrt.

"Wenn man ein Geschäft in Schwierigkeiten hat, weißt du es. Und wenn man es weiß, muss man entschlossen handeln, um die Situation zu managen, seine wichtigsten Interessengruppen – sei es Händler oder Verbraucher – zu managen und dann die Lösung zu finden, die später Erfolg bringt. Und für Nintendo war diese Lösung die Switch, die die Erkenntnis nutzte, die wir über ein 10-Fuß-Erlebnis und ein 10-Zoll-Erlebnis hatten, aber die Umsetzung war anders."