Regen verzögert den Beginn der Miami Open, der Spielplan am Donnerstag für ATP und WTA ist voll

HQ

Regenfälle haben den Beginn der Miami Open verzögert, sodass die meisten Spiele am Mittwoch im Outdoor-Hartcourt-Wettkampf verschoben werden mussten, und am Donnerstag ist ein voll gefüllter Spielplan entstanden, bei dem alle Runde der letzten 128 (die erste richtige Runde des Turniers) im Herren- und Dameneinzel ausgetragen werden.

Am Donnerstag werden alle Plätze für 24 ATP-Spiele genutzt, beginnend um 10:00 Uhr Ortszeit oder 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT. Zu den Spielen, die zu dieser Stunde beginnen, gehören Rafael Jódar gegen Yannick Hanfmann, James Ducksworth gegen Roberto Bautista oder Nikoloz Basilashvili gegen Mariano Navone.

Die Donnerstagsspiele umfassen außerdem Spiele mit Grigor Dimitrov, Reilly Opelka, Matteo Berrettini, Marin Cilic, Hubert Hurkacz und Stefanos Tsitsipas. Der Höhepunkt ist Joao Fonseca gegen Fabian Marozsan (spätestens um 18:10 Uhr MEZ), das am Freitag oder Samstag über den Rivalen für Carlos Alcaraz entscheidet.

Dasselbe passiert mit der WTA, die ursprünglich früher als die Herren-Auslosung starten sollte, aber bisher wurden nur sieben Spiele aus der Runde der letzten 128 ausgetragen. Zu den Matches am Donnerstag um 15:00 Uhr MEZ gehören Paula Badosa gegen Aliaksandra Sasnovich oder Eva Lys gegen Yulia Starodubsteva. Die meisten Spiele der Runde der letzten 64, das erste mit gesetzten Spielern, finden am Freitag statt... Wenn der Regen heute nachlässt.