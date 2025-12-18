Redfall Direktor glaubt, dass das Spiel erfolgreich hätte sein können, wenn es mit dem 1.4-Update veröffentlicht worden wäre

HQ

Arkane Austin, der Entwickler hinter dem unglaublichen Prey und viel kritisierten Redfall, wird wahrscheinlich eher nach seinem letzten Fehlschlag als nach seinen bisherigen Erfolgen beurteilt werden. Aber für den Koop-Vampir-Shooter hätte es anders laufen können, wie Regisseur Harvey Smith kürzlich in einer Folge des My Perfect Console Podcasts (über Eurogamer) sagte.

Nachdem Arkane Austin geschlossen wurde, veröffentlichte das Studio Redfall 1.4, ein Update, das laut Smith dem Team ermöglichte, "so nah wie möglich" an die ursprüngliche Vision heranzukommen. "Wenn wir damit gestartet und dann von dort aus aufgebaut hätten, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen", sagte er.

Smith sprach auch über die schrecklichen Reaktionen, die Entwickler online bekommen können, selbst wenn ihr Spiel erfolgreich ist. "Ich habe das Gefühl, Videospielentwickler haben es noch schlimmer. Du bringst dein Spiel heraus, es hat Jahre gedauert, bis es dorthin gekommen ist, vielleicht floppt es, vielleicht läuft es ganz gut, vielleicht hassen die Leute es. Selbst wenn sie es lieben, gibt es eine Social-Media-Säure, die einem an den Kopf geworfen wird. Und jedes Mal, wenn du ein Spiel verbringst, wird es das immer geben, jedes Mal, wenn es diese Giftigkeit gibt, egal was du tust."

Nach der Schließung von Arkane Austin sagte Smith, er habe am meisten Mitleid mit den neueren Leuten in der Branche. "Ich hatte wirklich ein Gefühl für die Leute, die neu waren, das war ihr erstes Projekt oder sie waren erst eine Weile in der Branche."

Glaubst du, Redfall hätte gerettet werden können?