Reddit verlangt von einigen Accounts, um zu bestätigen, dass sie von einem Menschen betrieben werden

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KI ist da, und das Internet wird bereits mit allen möglichen KI-generierten Inhalten überschwemmt. Reddit verlangt von Konten, die "automatisiertes oder anderweitig verdächtiges Verhalten" zeigen, um zu überprüfen, dass ein Mensch sie betreibt. Diese neue Richtlinie wurde von Reddit-CEO Steve Huffman in einem Reddit-Beitrag formuliert und von Ars Technica berichtet. Die Idee ist, dass die Reddit-Verantwortlichen "sicherstellen wollen, dass man, wenn man auf Reddit ist, weiß, wann man mit einer Person spricht und wann nicht".

Es muss gesagt werden, dass menschliche Verifizierung nur erfolgt, wenn Reddit vermutet, dass ein Account ein Bot ist. Das ist "selten" und gilt nicht für "die meisten Nutzer". Wenn das Konto nicht beweisen kann, dass es ein Mensch ist, "kann es eingeschränkt sein".

Reddit prüft, ob ein Konto von einem Menschen betrieben wird, mithilfe von Drittanbieter-Tools. Es wird klargestellt, dass diese Maßnahmen weder die wahre Identität, den Reddit-Benutzernamen noch die Reddit-Aktivitäten der Nutzer offenlegen werden. Diese derzeit untersuchten Methoden sind Passkeys, die helfen können, festzustellen, dass "ein Mensch wahrscheinlich etwas getan hat". Reddit untersucht außerdem biometrische Dienste von Drittanbietern, wie World ID, die Iris-Scan-Technologie verwendet. Und wenn sonst nichts, könnten die letzten Optionen Regierungs-ID-Dienste sein, die in einigen geografischen Gebieten, wie dem Vereinigten Königreich, bereits im Einsatz sind.

Aber da steckt noch mehr dahinter. Konten, die Bots auf erlaubte Weise nutzen, erhalten ein App-Label. Reddit hat Informationen darüber veröffentlicht, wie Entwickler ihre Apps kennzeichnen lassen können.

Ein Verifizierungsprozess ist eindeutig notwendig, da Reddit bereits durchschnittlich 100.000 Konten pro Tag entfernt, die "schädliche Bots nutzen und Spam posten". Reddit plant außerdem, es Nutzern leichter zu machen, Konten zu melden, die sie für Bots halten.

Reddit hat nicht bestätigt, wie viel Inhalt auf seiner Seite KI-generiert ist.