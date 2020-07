Red Dead Online verkleidet euch als Naturforscher und Jäger

Nachdem als Clowns verkleidete Spieler einige Wochen lang friedlich durch die Online-Prärie von Red Dead Redemption 2 gelaufen sind, haben sich die Entwickler dazu durchgerungen, den Online-Bereich mit einem neuen Update zu versehen. Auf dem Plan steht ein totaler Kurswechsel mit der neuen Rolle des Naturkundlers. Wenn ihr ein friedlicher Typ seid, dann schließt euch Harriet Davenport an, um mehr über die Tiere in der Umgebung zu erfahren, Fotos von ihnen mit einer moderneren Kamera zu schießen und sie zu betäuben, um Proben zu nehmen. Wer hingegen lieber jagt, für den könnte sich eine Allianz mit Gus Macmillan lohnen, da er uns im Gegenzug für Tierhäute belohnt. Beide Gebiete locken mit einzigartigen Belohnungen, wie Kleidung, Ressourcen, Waffen und mehr.

Unabhängig von eurer Wahl solltet ihr in einem Tier-Feldhandbuch eure Erfahrungen festhalten, um Fortschritte in der neuen Rolle des Naturforschers zu erzielen. Das wiederum führt zu neuen Elementen und Fähigkeiten und damit zu noch mehr spielerischen Möglichkeiten. Unter anderem lernt man auf diese Weise, Tiere auf weniger aggressive Art und Weise zu töten, und es werden spezielle Missionen freigeschalten, in denen Jäger gefangene Tiere töten sollen. Außerdem neu in Red Dead Online sind legendäre Tiere, die Harriet und Gus vor Aufregung förmlich platzen lassen. Alle weiteren Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.