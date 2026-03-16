Rechtsextreme fordert den Bürgermeister von Marseille in einem engen Wahlkampf heraus

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Der rechtsextreme Nationale Zusammenschluss nähert sich einem möglichen Durchbruch in Marseille, nachdem sein Kandidat in der ersten Runde der Kommunalwahlen gleichauf mit dem linken Bürgermeister der Stadt landete.

Exit-Polls zeigten, dass der amtierende sozialistische Bürgermeister Benoît Payan und der Kandidat des National Rally, Franck Allisio, beide etwa 35 % der Stimmen erhielten, was eine äußerst unsichere zweite Runde in der nächsten Woche erwartet. Zwei weitere Kandidaten aus den linksradikalen und zentristischen Lagern qualifizierten sich ebenfalls für die Stichwahl.

Der Wettbewerb ist eines der am stärksten beobachteten Rennen bei den landesweiten Kommunalwahlen Frankreichs und gilt als Test des politischen Schwungs vor der Präsidentschaftswahl 2027. Sicherheitsbedenken und steigende Drogenkriminalität in Marseille dominieren den Wahlkampf, ein Thema, von dem die extreme Rechte profitieren wollte.