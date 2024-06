Rebellion präsentiert seinen postapokalyptischen Titel Atomfall auf dem Xbox Games Showcase

Das Beste an Sommer-Showcases ist nicht das, was Sie wissen, was kommt, es ist nicht einmal das, was Sie erwarten, bevor die Konferenz beginnt. Nein, das Beste ist, was Sie überhaupt nicht erwartet haben. Genau das haben wir bei Atomfall, dem von Rebellion präsentierten Titel, gefühlt.

Wir haben nicht erwartet, dass sich die Macher von Sniper Elite der postapokalyptischen Fiktion zuwenden würden, aber hier sind wir. Wir sind uns noch nicht sicher, was Atomfall ist, aber es scheint, dass eine große Katastrophe das Vereinigte Königreich getroffen hat und seltsame Kreaturen und Gesellschaften von Menschen die Zivilisation übernommen haben.

Ein Ego-Shooter, in dem wir alles gesehen haben, von retro-futuristischen Robotern, leuchtenden Zombies, Telefonzellen und etwas, das definitiv wie Magie aussieht. Wir werden sehen, wie all diese Elemente zusammenkommen, wenn Atomfall nächstes Jahr für PC, Xbox und PS5 erscheint. Wir sind offiziell interessiert.