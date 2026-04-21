Real Madrud U-19-Team gewinnt UEFA Youth League, Torwart wird von Arbeloa berufen

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Real Madrid wurde in der UEFA Youth League gekürt, die zwischen den U19-Mannschaften der Klubs der Champions League ausgetragen wird. Madrid besiegte Club Brügge im Finale am Montag, dem 20. April, in Lausanne: Das Spiel endete im Elfmeterschießen nach einem 1:1-Unentschieden, und Madrids Torwart Javi Navarro parierte zwei Elfmeter. Im vorherigen Spiel gegen Paris Saint-Germain parierte er drei Elfmeter im Elfmeterschießen und wurde damit zum Helden der Mannschaft und des Wettbewerbs.

Navarro, 19 Jahre alt, erhielt eine zusätzliche Belohnung: Er wurde von Álvaro Arbeloa für das nächste Ligaspiel heute Abend für Real Madrid, sein Debüt in der LaLiga, für die Kaderliste nominiert. Er wird nicht spielen (er steht hinter Andreiy Lunin, dem Stammtorwart, als Courtois verletzt ist, sowie Sergio Mestre und wurde nur berufen, weil der übliche dritte Spieler, Fran González, verletzt ist), aber offiziell wird er in einem Liga-Spiel auf der Bank sitzen, insgesamt im fünften Spiel der A-Nationalmannschaft (er wurde für drei Champions-League-Spiele und ein Spanisch-Pokalspiel nominiert).

Dank Navarros Paraden gewann Real Madrid die zweite UEFA Youth League, einen Wettbewerb, der 2013 ins Leben gerufen wurde. Barcelona gewann den Wettbewerb im letzten Jahr und hält den Rekord für die meisten Titel, drei, und Real Madrid hatte den Wettbewerb bereits 2019/20 gegen Benfica gewonnen.