Real Madrid verliert Top-Verteidiger Edy Tavares für den Rest der Euroleague-Playoffs

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Real Madrid gewann das erste Spiel der Euro-League-Playoffs, eine Serie von Best-of-Five-Spielen gegen Hapoel Tel Aviv, 86:82. Madrid, mit einer Bilanz von 18 Siegen in 19 Heimspielen in dieser Saison in der Euroleague (ihre Auswärtsbilanz war nicht so gut und sie belegten den dritten Platz in der regulären Saison), möchte einen weiteren Euroleague-Titel hinzufügen und seine Bilanz für weitere Titel mit 12 seit 1964 ausbauen.

Allerdings müssen sie ohne einen ihrer besten Spieler, Edy Tavares, auskommen, da bei ihm eine Verletzung des medialen Kollateralbands seines linken Knies diagnostiziert wurde. Der Verein gab keine Erholungszeit an, aber im besten Fall würde er zwischen dem 22. und 24. Mai ins Final Four eintreffen, falls sie sich ohne ihn qualifizieren.

Der kapverdische Center spielt seit 2017 für Real Madrid und gewann 2018 und 2023 zwei Euroleagues, nachdem er von den Cleveland Cavaliers in der NBA entlassen wurde. Sein Teamkollege Facundo Campazzo sagte, dass Tavares "70 % oder 80 % ihrer Abwehr" ausmacht und auch im Angriff wichtig ist (über AS).

Real Madrid bestreitet morgen, Freitag, den 1. Mai, um 20:45 Uhr MESZ Spiel 2 der Play-offs.