Ready Player Two befindet sich noch in aktiver Entwicklung, wobei Autor Zak Penn am Drehbuch "arbeitet"

Es sind acht Jahre vergangen, seit Ready Player One in die Kinos kam, und dennoch gibt es immer noch keine Anzeichen dafür, dass die versprochene Fortsetzung jemals erscheinen wird. Im Laufe der Jahre gab es Berichte, dass die Nachverfolgung noch im Gange ist, aber der Mangel an substanziellen Informationen und Fortschritten war stets der belastendste Indikator.

In diesem Zusammenhang bestätigte der Autor Zak Penn bei einem kürzlichen Red-Carpet-Auftritt von Stuart Fails to Save the Universe, dass an Ready Player Two, wie das Projekt genannt wird, noch im Gange ist.

Im Gespräch mit The Direct erklärte Penn: "Ich arbeite daran", was das einzige Update ist, das wir seit zwei Jahren zu dem Projekt erhalten haben. Zugegeben, dieses Update gibt Ihnen nicht viel Vertrauen, dass wir bald ins Kino gehen werden, um dieses nächste Projekt zu sehen.

Das gilt auch teilweise für das Update, das Penn bezüglich einer Free Guy-Fortsetzung geteilt hat, da der Autor hinzufügte, dass Ryan Reynolds und Shawn Levy "sich wirklich gut mit dem Film fühlten und nicht überstürzen wollten", und außerdem anmerkte: "Ich wünschte, ich könnte dir ein Update geben, aber ich bin mir nicht sicher."

Kurz gesagt, vielleicht solltest du bei keinem der Projekte die Luft anhalten...