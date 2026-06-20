Ready or Not und Scream VI-Star Samara Weaving nimmt ihre PS5 überall mit

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Falls Sie sich jemals gefragt haben, was Schauspieler zwischen den Takes machen oder was sie nach einem langen Drehtag machen: Im Fall von Samara Weaving ist es Gaming. Der Star von Ready or Not, Borderline, Scream VI und Over Your Dead Body hat enthüllt, dass sie ihre PS5 überallhin mitnimmt.

"Bei all meinen Jobs packe ich meine PlayStation 5 in meinen Koffer, was verrückt ist. Er nimmt die Hälfte des Koffers ein und niemand kann ihn heben", sagt Weaving zu Polygon. Sie sagte, dass sie es überallhin mitnimmt, um ein bisschen schnell zu spielen, wenn sie kann. Für einen Auftrag, bei dem sie einen Rennfahrer einstellte, brachte sie sogar einige Zubehörteile für Rennsimulationen mit Lenkrad und Pedalen mit.

Weaving sagt sogar, dass sie es vermeiden wird, mit anderen Leuten zum Abendessen zu gehen oder einkaufen zu gehen, wenn sie gerade spielt. "Sie sagten: 'Hey, willst du mit mir essen gehen?' Und ich dachte: 'Nein, ich spiele Assassin's Creed.' "

Ihre lebenslange Leidenschaft für Spiele begann in der Schule, wo sie Tag für Tag zu ihrer Freundin ging, wenn ihr eine PlayStation erlaubt war. "Ich habe dort nur einen Sommer gelebt, bis unsere Eltern dachten, wir wären schwul füreinander, was in Ordnung gewesen wäre." sagte Weaving.

Ein großes Dankeschön an den einen Freund, der Videospiele in der Schule erlaubt hat. Sie waren für die meisten von uns das Einstiegsmittel.