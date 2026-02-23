Ready or Not-Regisseure planen, weitere Filme zu machen, "bis sie uns sagen, wir sollen aufhören"

HQ

Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, dass Ready or Not 2: Here I Come in Kinos auf der ganzen Welt kommt, und in diesem Moment wird Samaras Albtraum als Grace weitergehen und der Star erneut um ihr Leben rennen und alle möglichen gewalttätigen Leute im Geiste des Überlebens abwehren.

Wird dies also das letzte Kapitel der Serie sein, ein zweiter und abschließender Teil, der die Erzählung zu einer ordentlichen kleinen Schleife verbindet? Wenn das Regieduo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett ihren Willen durchsetzt, überhaupt nicht.

Im Gespräch mit dem SFX-Magazin (danke, GamesRadar+) enthüllten die beiden, dass sie planen, dieses Franchise komplett zu vertreiben und neue Kapitel zu starten, bis ihnen schließlich jemand sagt, sie sollen aufhören.

Insbesondere sagte Gillett, dass das Drehen dieser Filme "einfach die beste verdammte Erfahrung war", worauf Bettinelli-Olpin hinzufügte: "Wir machen sie, bis sie uns sagen, wir sollen aufhören."

Natürlich wird diese Hoffnung bei Filmen an die Kinokassen der kommenden Fortsetzung hängen, denn wenn sie im Verhältnis zu Produktions- und Marketingkosten eine gute Anzahl an Tickets verkauft, besteht eine sehr reale Chance, dass wir mehr bekommen. Aber wenn er scheitert und kämpft, werden wir vielleicht nie die Zukunftspläne sehen, die diese beiden Filmemacher im Kopf haben.

Freust du dich auf Ready or Not 2: Here I Come ?