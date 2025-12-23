Ready or Not 2: Here I Come verschiebt Veröffentlichungstermin

Samara Webing scheint wirklich keine Pause zu bekommen. Sie muss nicht nur vor einer weiteren Menge verrückter reicher Kultisten in Ready or Not 2: Here I Come fliehen, sondern hat jetzt auch zwei Wochen weniger Zeit zur Vorbereitung, da das Veröffentlichungsdatum des Films um zwei Wochen vorgezogen wurde. Statt am 10. April zu veröffentlichen, erscheint Ready or Not 2: Here I Come nun am 27. März.

Es gibt keinen konkreten Grund für die Verlegung des Veröffentlichungsdatums, aber Bloody Disgusting merkt an, dass dies wahrscheinlich Vertrauen von Searchlight Pictures in den Film zeigt. Jetzt wird Ready or Not 2 jedoch gegen einen weiteren Horrorfilm von Warner Bros. antreten: They Will Kill You. Es könnte jedoch sein, dass Warner der kommenden Fortsetzung ausweicht.

Ready or Not 2 folgt Samara Weavings Charakter Grace, die erneut gezwungen ist, in einem sadistischen Katz-und-Maus-Spiel um ihr Leben zu kämpfen. Diesmal ist ihre Schwester Faith an ihrer Seite, doch das Spiel und seine Spieler sind jetzt aufgestiegen und bereit, allem entgegenzutreten, was Grace ihnen entgegenwerfen kann. Schaut euch den Trailer unten an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt.