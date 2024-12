HQ

Als ich zum ersten Mal Screenshots und den Trailer von Passtech Games ' Ravenswatch sah, war ich sofort von der düsteren Fantasy-Atmosphäre und der attraktiven Grafik angetan. Da ich jedoch normalerweise kein Spieler von Roguelike-Spielen bin, hatte ich erwartet, dass das Spiel eine Art lineare Handlung mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende enthält. Dies stellte sich als nicht der Fall heraus, da sich das Spiel stattdessen auf den Kampf mit verschiedenen Helden auf zufällig generierten Karten konzentriert. Wie ist es also, ein Spiel ohne klare Handlung zu spielen, und reicht der Fokus von Ravenswatch auf den Kampf aus, um weiterzuspielen?

In Ravenswatch wirst du von Anfang an in den Kampf geworfen und erkundest im Laufe des Spiels nur die Hintergrundgeschichte der Charaktere des Spiels. Es gibt kein Tutorial, das dir den Einstieg erleichtert, und du bist mehr oder weniger gezwungen, selbst herauszufinden, was das Ziel des Spiels ist und wie du überleben kannst. Ich brauchte etwa zwei oder drei Versuche, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was ich tat. Hier sorgt das Fehlen einer Handlung in Verbindung mit dem sofort schwierigen Gameplay für einen ziemlich holprigen Start.

Sobald du das Spiel jedoch kennengelernt hast, ist der Kern des Gameplays ziemlich einfach. Du beginnst mit der Auswahl eines Helden, z. B. Beowulf oder Scarlett (Rotkäppchen), und legst dich dann auf eine zufällig generierte Karte. Von dort aus hast du etwa 20 Minuten Zeit, um zu erkunden, Feinde zu besiegen und Münzen zu sammeln, um Upgrades von The Sandman zu kaufen, einem Ladenbesitzer an der Stelle, an der du spawnst. In diesen 20 Minuten vergehen drei Tage und Nächte, mit unterschiedlichen Boni und Herausforderungen je nach Tageszeit. Die Zeitbeschränkung fügt eine zusätzliche strategische Ebene hinzu, da du nicht zu lange verweilen kannst, ohne zu riskieren, auf den eventuellen Bosskampf nicht vorbereitet zu sein.

Jedes Kapitel gipfelt in einem Showdown mit einem Nightmare. Im ersten von drei Kapiteln handelt es sich um ein massives Tentakelmonster mit kleineren Tentakeln, das du zuerst zerstören musst, bevor du den Kern angreifst. Mein erster Versuch, es zu besiegen, ließ mich tatsächlich daran zweifeln, ob das Spiel alleine gespielt werden kann. Ich hatte fast keine Chance zu gewinnen und dachte mir, dass Ravenswatch vielleicht für den Mehrspielermodus gedacht war, da es bis zu vier Spieler online unterstützt.

Nachdem ich die 4 Charaktere ausprobiert hatte, die zu Beginn verfügbar waren, begann ich besser zu werden. Ich mag das Charakterdesign des Pied Piper, eines Helden, der Musiknoten auf Feinde schießt und ein Rattenpack für Spezialangriffe um sich herum hat. Es gibt auch den Snow Queen, der mit frostigen, eisigen Angriffen wie ein Unterstützungsheld wirkte, während Scarlett die Fähigkeit hat, sich nachts in einen Werwolf zu verwandeln. Mein Lieblingsheld und derjenige, mit dem ich es tatsächlich geschafft habe, im Spiel am weitesten zu kommen, ist Beowulf, ein tankiger Wikinger-Hack'n'Slasher mit einem riesigen Schwert. Er hat auch einen kleinen Wyrm-Kumpel auf seiner Schulter, der Feinde einäschern kann. Gepetto, ein Held, der Holzroboter herbeirufen kann, um für ihn zu kämpfen, ist mein zweiter Favorit, da er seine Schergen einsetzen kann, um Schaden einzustecken.

Die Feinde, denen du begegnest, sind eine Mischung aus Kreaturen. Es gibt einige schwächere golemähnliche Kreaturen, die Steine auf dich werfen, große, schwerfällige Monster, die explodieren, wenn sie sterben, eine Art Magier, der magische Angriffe abfeuert, Phönixe, die aus großen Eiern spawnen, und baumähnliche Kreaturen, die versuchen, dich mit ihren Fernkampfangriffen zu verwickeln. Sie bieten eine gute Mischung aus Gegnern und zwingen dich, dich entweder an Fern- oder Nahkämpfe anzupassen. Außerdem gibt es Beute zu gewinnen, wenn du es mit größeren Gruppen von Feinden auf einmal aufnimmst.

Der Kampf in Ravenswatch ist hart, aber lohnend. Selbst wenn man sich den frühen Feinden stellt, ist es kein einfacher Kampf, aber wenn man es schafft, eine andere Gruppe von Feinden zu besiegen, fühlt es sich wie ein wohlverdienter Sieg an. Ich habe es langsam geschafft, besser zu verstehen, wie ich meine Angriffe timen und wie ich die besten Angriffskombinationen mache. Es ist auch möglich, deine Angriffe durch Pickups oder durch das Sammeln von Münzen zu verbessern, um ein Upgrade zu erhalten. Diese Tonabnehmer sind bei jedem Spiel anders, was jeden Lauf ein wenig einzigartiger macht. Zum Beispiel hoffe ich normalerweise auf ein Upgrade, um Beowulfs Standardangriffe langsamer, aber schädlicher zu machen. Zusätzlich gibt es ein Upgrade, um dem Standardangriff einen Verbrennungseffekt zu verleihen.

Wenn du einen Helden öfter spielst, werden zusätzliche Upgrades freigeschaltet. Bei jedem Durchlauf hoffe ich, dass diejenigen erscheinen, die am besten zu meinem Spielstil passen, um bestmöglich auf die Bosskämpfe vorbereitet zu sein. Für diejenigen, die eine Herausforderung lieben, gehören die Bosskämpfe zu den lohnendsten Teilen des Spiels. Auf der anderen Seite sind einige Helden eindeutig als Support-Charaktere gedacht und alleine zu schwach, um die starken Angriffe während der Bosskämpfe zu überleben, was bedeutet, dass sie so ziemlich ein No-Go sind.

Leider gibt es außer den Kämpfen in Ravenswatch nicht viel zu entdecken. Wie wir bereits in einer Vorschau auf das Spiel im Jahr 2023 angemerkt haben, steckt jede zufällig generierte Karte voller tödlicher Feinde und außer der Suche nach Beute ist in ihnen nicht viel los. Es gibt einige Nebenquests, wie z.B. einen freundlichen Charakter, der dich bittet, Holz für ihn zu sammeln, damit er sich gegen Wellen von Feinden verteidigen kann. Allerdings ist es aufgrund der Kampfschwierigkeit fast unmöglich, die notwendigen Ressourcen rechtzeitig rund um die Karte zu sammeln, daher überspringe ich diese Quests meistens und suche nach leichterer Beute.

Darüber hinaus können Sie bis zu drei Kapitel freischalten, bei denen es sich im Grunde um drei Themen für die zufällig generierten Karten handelt. Allerdings musst du bei jedem Lauf immer in Chapter 1 starten. Nach einer Weile fühlt es sich ermüdend an, wieder im ersten Kapitel anzufangen, nachdem man ein anderes Mal gestorben ist. Wenn ich mit anderen zusammen spiele, ist das vielleicht weniger ein Problem, aber wenn ich alleine spiele, habe ich das Gefühl, dass es mir an Sinn mangelt. Wenn man einen Charakter auflevelt, wird ein Teil der Hintergrundgeschichte über den Helden enthüllt, aber auch das ist sehr minimal und bietet nichts im Wege einer progressiven Handlung.

Das Fehlen eines Zwecks oder einer Handlung ist eine Schande, da die Grafik und die Musik hervorragend sind und es schaffen, mich jedes Mal in das Spiel hineinzuziehen. Ich mag den dunklen, cartoonartigen Kunststil und die Karten weisen schöne Details auf, wie zerbrechliche Fässer und Karren, die überall verstreut sind. Die Musik besteht aus einer Art mittelalterlicher Melodie, die immer spannender wird, je näher das Ende der drei Tage rückt, und in der letzten Phase jedes Durchlaufs läuft sogar eine Sirene durch die Musik, die das Adrenalin in Vorfreude auf den nächsten Bosskampf wirklich in die Höhe treibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ravenswatch fesselnde Helden zum Spielen bietet und einen großen Fokus auf den Kampf legt, ein Merkmal von Rogue-like-Spielen. Helden wie der tankige, schwertschwingende Beowulf oder der roboterhafte Gepetto, der Schergen beschwört, haben sehr unterschiedliche Spielstile, die in Verbindung mit den zufälligen Karten und Beute-Drops jeden Spieldurchgang deutlich anders machen. Die Musik und die Grafik passen gut zu dem spannenden und schwierigen Gameplay, aber leider schadet das Fehlen einer Erzählung dem allgemeinen Spielspaß nach einer Weile. Ohne Handlung, ständiges Sterben und sich wiederholende Spielzyklen leidet das Spiel letztendlich unter einem Mangel an Zweckmäßigkeit, besonders wenn man alleine spielt.