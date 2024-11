Raven und Marceline Schlagzeile MultiVersus: Staffel 4

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass die nächste Saison von MultiVersus eintrifft. Es beginnt am 12. November und dauert 10 Wochen bis zum 21. Januar, und da die Ferienzeit einen großen Teil dieser Zeit ausmacht, fragen Sie sich vielleicht, ob es in dieser Saison ein festliches Thema geben wird.

Während es zweifellos einige festliche Elemente geben wird, scheint das Hauptthema der Saison Gothic-Mädchen zu sein. Ein Beitrag auf X bestätigt, dass zu den neuen Charakteren, die in Staffel 4 in den Kampf einsteigen werden, Teen Titans ' Raven und Adventure Time 's Marceline gehören werden, zwei Charaktere, die wahrscheinlich besser für die gruselige Staffel geeignet gewesen wären.

Wie auch immer, wir haben die Charaktere noch nicht in Aktion gesehen, da ein vollständiger Trailer für Season 4 erst im Laufe des Tages veröffentlicht wird, aber ihr könnt einen Blick darauf werfen, wie sie im Spiel aussehen werden, dank der Schlüsselgrafiken, die im X-Post verwendet wurden.

Was die 4. Saison von MultiVersus noch anbelangt, so debütiert ein neues Arena Mode, an dem acht Teams teilnehmen und nur eines als Sieger hervorgeht. Um das Ganze noch zu ergänzen, wird eine neue Karte mit Samurai Jack -Thema eintreffen, ebenso wie eine Adventure Time -Karte, und es wird auch zwei neue Battle Passes geben, die mehrere neue Outfits und Skins bieten.