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Der dänische Stürmer Rasmus Højlund kehrt nicht zu Manchester United zurück, da Napoli die Unterzeichnungssumme für den 23-jährigen dänischen Stürmer zahlen wird, der in Italien bleibt. Napoli ist nur noch einen Sieg davon entfernt, eine Klausel in seinem Vertrag auszulösen, die sie verpflichtet, ihn für 38 Millionen Pfund zu kaufen.

Rasmus Højlund, der 2022 mit Atalanta in die italienische Serie A wechselte, zog im folgenden Jahr das Interesse von Manchester United auf sich, und sie kauften ihn für eine anfängliche Ablösesumme von 64 Millionen Pfund plus 8 Millionen Pfund leistungsbezogene Zusatzleistungen. Seine zwei Spielzeiten bei United wurden jedoch durch Tordurststrecken kritisiert, darunter 21 Spiele ohne Tor, und halfen im Europa-League-Finale gegen Tottenham kaum.

Højlund wurde in der folgenden Saison an Napoli ausgeliehen, aber mit der Verpflichtung zu kaufen, falls Napoli sich nächste Saison für die Champions League qualifiziert – etwas, das sie mit ziemlicher Sicherheit tun werden, da sie mit drei ausstehenden Spielen auf dem zweiten Platz der Liga stehen (und Inter Mailand bereits gekrönt ist). Højlund erzielte in dieser Saison in allen Wettbewerben für Napoli 14 Tore und sechs Vorlagen, darunter zehn Ligaspiele, während er in der Saison 2024/25 für United nur vier Tore erzielte.

Manchester United zahlte 2023 insgesamt 72 Millionen Pfund für den Dänen und erhält 38 Millionen Pfund von Napoli. Es ist immer noch ein Flop, aber zumindest gewinnen sie die Hälfte der Investition, während der 23-Jährige zu einem Schlüsselspieler in einem der Top-Teams Italiens wird, dem Sieger des Scudetto in der letzten Saison.